Kırgızistan'ın sanayi üretiminde düşüş

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın sanayi üretiminde yılın 9 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 4,7 azalma kaydedildi.
Milli İstatistik Komitesi Sanayi İstatistik Bölümü Başkanı Aynura Nurbayeva, düzenlenen basın toplantısında, yılın 9 ayına ilişkin sanayi üretim sonuçlarını açıkladı.
Nurbayeva, ülkede bu yılın ilk 9 ayında sanayi üretiminde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 4,7 azalma görüldüğünü belirterek, metal cevher madenciliğinin yüzde 65,9, değerli metal üretiminin de yüzde 8,9 gerilediğini bildirdi.
Nurbayeva, sanayi üretiminin GSMH'deki payının yüzde 18,8 seviyesinde olduğunu da söyledi.
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