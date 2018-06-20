Kırıkkale Silah İhtisas OSB'de inşaat çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'de 500 dönüm arazi üzerine kurulacak Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inşaat çalışmaları devam ediyor.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı ve Genel Sekreter Ahmet Şerbetçioğlu, bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi.

Varlı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, arsa tahsislerinin ardından başlatılan fabrika inşaatlarında büyük yol kat edildiğini söyledi.

Silah İhtisas OSB'nin Kırıkkale ve Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Varlı, "Kırıkkale ekonomisinin yeniden ayağa kalkmasına yardımcı olacak, önemli ölçüde istihdam imkanı sağlayacak. Türkiye'de tek olması itibariyle Kırıkkale'yi savunma sanayi merkezi haline getirecek Silah İhtisas OSB, kısa süre içinde üretim yapılır hale gelecek. Birkaç yıl içinde de bölgede boş yer kalmayacağına inanıyoruz." dedi.

Varlı, yer tahsisinin ardından inşaata başlayan firmaların karşılaştıkları elektrik ve su abonelikleri sorununun çözümü için de kendilerine yardımcı olunacağını ifade etti. Varlı, bölgenin Kırıkkale'ye katma değer sağlamaya başlaması için gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.