Kırıkkale'nin kaynak tuzu dünya sofralarında

Kırıkkale'de doğal kaynak suyundan elde edilen ve mineral zenginliğiyle öne çıkan tuz dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Delice ilçesinde Türkiye'nin en büyük doğal kaynak suyu tuzlasında, 2017 yılında 10 milyon liralık yatırımla kurulan tuz işleme tesisinde doğal yollarla elde edilen ve mineral zenginliği nedeniyle tercih edilen tuz, kısa sürede çok sayıda ülkeden talep görmeye başladı.

Dağlık bölgeden çıkan kaynak suyunun sera tipi havuzlarda güneş ışınlarıyla buharlaştırılması sonucu kimyasal işleme maruz kalmadan elde edilen tuz, özellikle magnezyum oranının yüksekliğiyle rağbet görüyor.

Daha önce dünyaca ünlü futbol takımı Arsenal ile Rusya ve Avustralya'daki bazı rugby takımlarına da gönderilen tuz, ABD başta olmak üzere, Güney Kore, Belçika, Danimarka, Rusya, İngiltere, Almanya, Avustralya gibi birçok ülkeye de ihraç ediliyor.

Mayi Tuz Madencilik Sanayi ve Ticaret

Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Gözüyukarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, mineral bakımından çok zengin kaynak suyu tuzunun bazı hastalıklara da iyi geldiğini savundu.