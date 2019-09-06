"Kirin 990 5G cep telefonu deneyimlerini yeni bir seviyeye taşıyor"

İSTANBUL(AA) - Huawei, Berlin’de düzenlenen Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (IFA) son amiral gemisi Kirin 990 çip serisi Kirin 990 ve Kirin 990 5G'yi tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, IFA'da Evrimi Yeniden Düşünmek (Rethink Evolution) başlıklı bir açılış konuşması yaparak, şirketin son amiral gemisi Kirin 990 çip serisini duyurdu: Kirin 990 ve Kirin 990 5G.

Kirin 990 5G'nin, dünyanın ilk 5G SoC'u (Çip üzerinde sistem) olduğunu kaydeden Yu, böylece son kullanıcıların ticarileşmesinin ilk yılında 5G bağlantı deneyimine erişmelerinin sağlayacağını belirterek, "Kullanıcıların 5G çağındaki gelişmiş 5G deneyimlerine yönelik gereksinimlerini karşılamak için, Kirin 990 5G performans ve güç verimliliği, AI (Yapay Zeka) hesaplama ve ISS açısından tamamen yükseltildi, cep telefonu deneyimlerini yeni bir seviyeye taşıyor." dedi.

Açıklamaya göre, Huawei Kirin 990 (5G) aynı zamanda sektörün en kompakt 5G akıllı telefon çözümü özelliğini taşıyor. Son teknoloji 7nm + EUV üretim süreciyle Kirin 990 (5G), daha küçük bir alan ve daha düşük güç tüketimi sağlayan 5G modem ile entegre edildi. Kirin 990 (5G), hem bağımsız olmayan (NSA) hem de bağımsız (SA) mimarileri ve TDD / FDD tam frekans bantlarını destekleyen ve çeşitli ağların donanım gereksinimlerini karşılamasını sağlayan ilk tam frekans 5G SoC olarak rakiplerinden ayrılıyor. Balong 5000’in mükemmel 5G bağlantı kabiliyetini temel alan Kirin 990 (5G), sektörde eşsiz 5G deneyimi ile 2.3 Gbit/sn'lik lider indirme hızı ve 1.25 Gbit/s'lik yükleme bağlantı hızı sunuyor.