Kırkağaç kavunu AB yolcusu

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen ve coğrafi işaretle tescillenen Kırkağaç kavunu için bu kez Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Her yıl ortalama 10- 12 bin dönüm alanda 30 bin tona yakın üretimin gerçekleştirildiği Kırkağaç'ta, 2008 yılında coğrafi işaretle yurt içinde tescillenen kavuna, bir de uluslararası koruma getirmek isteyen ilçe ziraat odası yetkilileri, AB coğrafi işaret belgesi alabilmek için çalışma başlattı.

Bu yolla ürüne hem uluslararası koruma sağlamak hem de kavunun AB ülkelerindeki pazar payını artırmak isteyen ilçe ziraat odası yetkilileri, Avrupa Komisyonuna gerekli dosyaları gönderdi.

- Kavun uluslararası standartlarda korunacak

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkağaç kavununa 2008 yılında coğrafi işaret belgesi aldıklarını söyledi.

Sınırlı miktarda ihracatı yapılan Kırkağaç kavununu, yoğun bir şekilde yurt dışına açmayı hedeflediklerini dile getiren Özarı, "Yurt dışı ayağında coğrafi işaretleme almak istiyoruz. Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihraç edeceğimiz kavunlara coğrafi işaretleme alarak oradakilerin de bu ürünü tüketmelerini sağlayacağız." dedi.