FİNANS

Kırkağaç kavununa "tescil" denetimi

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2019 11:22 | Son Güncelleme

Dayanıklı olması, aroması ve sert kabuğuyla diğerlerinden ayrılan ve bu özellikleriyle 2008 yılında coğrafi işaret tescili alınan Kırkağaç kavununun ekiminde kullanılan tohumlar, ilçe belediyesi tarafından oluşturulan komisyon tarafından denetleniyor - Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz: - "Coğrafi tescilli ürüne aykırı tohum kullanılmasına izin vermiyoruz"

MANİSA (AA) - MUSTAFA KAYGUSUZER - Manisa'da, dayanıklılığı ve aromasıyla tescillenen Kırkağaç kavunu ekiminde kullanılan tohumlar, oluşturulan komisyon tarafından denetleniyor.

Her yıl ortalama 10 bin dönüm alanda 30 bin tona yakın kavun üretiminin gerçekleştirildiği ilçedeki üreticiler, Kırkağaç Ziraat Odasından aldıkları tohumları, tarlaya ekmeden önce Kırkağaç Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde tescil başvurusu yapıyor.

Oluşturulan komisyon tarafından kontrol edilip onaylanan tohumlar, sabahın erken saatlerinde büyük bir özenle toprakla buluşturuluyor.

Kavun ekiminin başladığı bölgeye giden belediye ekipleri de tescilli ürünün kullanılıp kullanılmadığını sahada denetliyor.

Ağustos ayının ortasında hasadına başlanan Kırkağaç kavununun büyük bölümü, kış döneminde pazara sunuluyor.

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkağaç kavununun, geç hasat özelliği, uzun raf ömrü, tadı ve aromasıyla diğerlerinden ayrıldığını söyledi.

Ürünün bölgedeki çiftçi için çok önemli olduğuna işaret eden Gedüz, "Coğrafi işaretle tescillediğimiz kavunu korumak için büyük çaba sarf ediyoruz. Tohum ekim işlemleri sırasında kullanılan tohumları kontrol ediyoruz, coğrafi tescilli ürüne aykırı tohum kullanılmasına izin vermiyoruz. Kırkağaç kavununun bu yıl da üreticimizin yüzünü güldüreceğine inanıyoruz. Ekim işlemi devam ettiğinden denetimler de sürecek." diye konuştu.

Gedüz, 15 Ağustos'tan sonra tezgahta yerini almaya başlayacak kavunda coğrafi etiketin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kırkağaç Kavunu Tescil Komisyonu Üyesi ve ziraat mühendisi Muharrem Yalçın da ilçe belediye öncülüğünde yapılan denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Yerel tohumun daha da yaygınlaşmasını istediklerini vurgulayan Yalçın, "Çiftçimizin hassasiyeti bizi memnun ediyor. Kontrollerde herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz." dedi.

Kavun üreticisi Alaatin Sarıaslan ise ilçeyle anılan kavunu korumak için büyük bir özen gösterdiklerini belirterek, "Kavun tohumu doğal olarak kendi topraklarımızda yetişen eski kavunlardan elde ediliyor. Yani tohumlarımız 50 yıl öncekilerle aynı." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
coğrafi işaret Kırkağaç manisa tescilli kavun

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