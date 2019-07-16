FİNANS

Kırkağaç kavununda bereketli sezon

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2019 11:10 | Son Güncelleme

Manisa'da dayanıklılığı ve aromasıyla ünlü coğrafi işaretli Kırkağaç kavununda bereketli bir sezon yaşanıyor - Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı: - "Geçen yıl rekolte 30 bin ton civarında gerçekleşmişti. Bu sene 15 bin ton artışla 45 bin ton rekolte bekleniyor, yani yüzde 50'ye yakın bir artış olacak"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde geçen yıl 30 bin ton civarında yetiştirilen kavunda bereketli bir sezon yaşayan çiftçiler, bu yıl yaklaşık 45 bin ton rekolte bekliyor.

Çürümeye dayanıklı olması, aroması ve sert kabuğuyla diğer kavun türlerinden ayrılan ve bu özellikleriyle 2008 yılında coğrafi işaret tescili alınan Kırkağaç kavununda tohumlardaki fideler görünmeye başladı.

Ekiminden hasadına kadar denetlenen tohumlar, ağustos ayının ortasından itibaren kavun verecek.

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkağaç kavununun ününün Türkiye sınırlarını aştığını söyledi.

Özarı, geçen yıl kavunun çiftçiye iyi bir getiri sağladığını ve bunun sonucunda da bu yıl üretim alanlarının arttığına dikkati çekti.

İlçede bu yıl 12-13 bin dekar alanda ekimin yapıldığını belirten Özarı, "Geçen yıl rekolte 30 bin ton civarında gerçekleşmişti. Bu sene 15 bin ton artışla 45 bin ton rekolte bekleniyor, yani yüzde 50'ye yakın bir artış olacak. Kavun geçen yıl üreticimize güzel para kazandırdı. Bu yıl da inşallah aynı şekilde olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

- "Ocak ayına kadar dayanabiliyor"

Özarı, üretim maliyetlerindeki artışı karşılamak için kavunu hemen satmayıp depoladıklarını anlatarak, "Kavunumuzun değerini bulması için askılara asarak depoluyoruz, yüzde 30'luk kısmını hemen sattıktan sonra geriye kalan kısmı uzun bir raf ömrü olduğu için ağustos ayındaki hasattan sonra ocak ayına kadar dayanabiliyor." diye konuştu.

Üretici Alaatin Sarıaslan ise Kırkağaç kavununun ününün üretiminde kullanılan tohumlardan geldiğine dikkati çekerek, "Bu tohumlar orijinal tohumlar, askıda dayanabilen kavunların tohumları. Yılbaşına kadar dayanma süresi olduğu için bize gelir sağlıyor, büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Görülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptıGörülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptı
İşte yüzde 75 daha az MTV ödemenin yoluİşte yüzde 75 daha az MTV ödemenin yolu
Altın haftaya düşüşle başladı! İşte fiyatı...Altın haftaya düşüşle başladı! İşte fiyatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
coğrafi işaret Kırkağaç kavunu rekolte

En Çok Okunan Haberler

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

TCMB Başkanı Uysal'dan Fitch açıklaması

TCMB Başkanı Uysal'dan Fitch açıklaması

Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı

Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı

Dolarda yatay seyir! İşte son durum...

Dolarda yatay seyir! İşte son durum...

Bu açık artırma çok farklı!

Bu açık artırma çok farklı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yardım dernekleri birer birer kurban fiyatlarını açıklıyor

Yardım derneklerinin kurban fiyatları belli oluyor

Hollanda Türk İşadamları Derneği'nden Türkiye'ye yatırım seferberliği

Hollanda Türk İşadamları Derneği'nden Türkiye'ye yatırım seferberliği

Elektrikli otomobil sahipleri yüzde 75 daha az MTV ödüyor

İşte yüzde 75 daha az MTV ödemenin yolu

Gram altın haftaya düşüşle başladı! İşte fiyatı...

Altın haftaya düşüşle başladı! İşte fiyatı...

Tarım ürünleri üretici fiyatları Haziran’da yüzde 2.97 düştü

Tarım ürünleri üretici fiyatları Haziran’da yüzde 2.97 düştü

İşsizlik yüzde 13'e, işsizler 4.2 milyon kişiye yükseldi (2)

İşsizlik yüzde 13'e, işsizler 4.2 milyon kişiye yükseldi (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.