Kırklareli, Kocaeli ve Kastamonu için sağanak uyarısı

Kırklareli, Kocaeli ve Kastamonu çevrelerinde gün içinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kırklareli, Kocaeli ve Kastamonu çevrelerinde gün içinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı bildirildi.
Açıklamada, vatandaşlar ve yetkililerden ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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