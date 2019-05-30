FİNANS

Kırklareli Üniversitesi'nin yalıtımında İzocam ürünleri kullanıldı

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 12:08 | Son Güncelleme

İzocam, Fema İnşaat tarafından gerçekleştirilen Kırklareli Üniversitesi inşaatına ürün temin etti

İSTANBUL (AA) - Kırklareli Üniversitesi'nin yalıtımında İzocam ürünleri kullanıldı.

İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, İzocam, verdiği yalıtım danışmanlığı hizmetiyle her ihtiyaca uygun çözümler ve ürünler sunuyor ve Türkiye'nin önemli projelerinin tercihi olmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin en önemli projelerine üstün kalitede yalıtım ürünlerinin yanı sıra yalıtım danışmanlığı da sunan İzocam, Fema İnşaat tarafından gerçekleştirilen Kırklareli Üniversitesi inşaatına ürün temin etti. İzocam, 17 bin metrekarelik alana kurulu projeye İzocam manto taşyünü sağladı.

İzocam bayisi Meriç Saç Metal tarafından temin edilen ürün, projenin 8 bin metrekarelik alanına uygulandı. Projenin yalıtım hesaplarını yaparak uygun ürünleri sunan yalıtım danışmanlığı hizmeti de sağlandı. İzocam ürünü, yüksek kalitesi, güvenilirliği, ısı yalıtım değerlerinin yanı sıra sağladığı belgelendirme ve sahip olduğu standartları gereği de tercih edildi.

Gelişmiş kalite anlayışının yanında, özel olarak yalıtım danışmanlığı hizmeti veren İzocam, ısı yalıtımı, akustik konfor, tesisat yalıtımı ve yangın güvenliği açısından yönetmeliklere ve projelere uygun şekilde doğru ürünü öneriyor. İzocam ve ürünleri; marka projelerin yalıtımında kalitesi, satış öncesi ve sonrası sağladığı hizmetlerin güvenirliği ve uzmanlığı nedeniyle tercih ediliyor.

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İzocam

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