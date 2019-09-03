FİNANS

Kırmızı biber 8 bin kişiye iş sağlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2019 14:05 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, üretilen kırmızı biberin çöplerinden temizlenerek kurutulup, toz biber haline getirilmesi ile oluşan sektörle 8 bin kişi ekonomik kazanç elde ediyor.

Kırmızı biber 8 bin kişiye iş sağlıyor

Kadir ÇELİK/İSLAHIYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, üretilen kırmızı biberin çöplerinden temizlenerek kurutulup, toz biber haline getirilmesi ile oluşan sektörle 8 bin kişi ekonomik kazanç elde ediyor.
İslahiye ve Nurdağı'nda yaklaşık 30 bin dönüm alanda üretimi yapılan ve bu yıl 56 bin ton rekolte beklenilen kırmızı biber hasadıyla birlikte aflatoksinle mücadele kapsamında, sektör haline gelen kırmızı biber çöpü temizleme işi 8 bin kişiye istihdam oldu. Türkiye’nin kırmızı biber ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı ilçelerde, biberlerin temizlenmesi ile yeni bir sektör oluştuğunu söyleyen Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, "Fabrikaların yanında ilçe merkezlerinde ve yakın mahallelerde oluşturulan çöp çekme alanlarında yaklaşık 8 bin kişi çalışıyor. Kırmızı biber tarlada hasadının ardında oluşturulan çöp çekme alanlarına giden biberler temizleniyor. Çalışanlar ortalama günde 60-80 lira kazanabiliyorlar. Böylece kadınlar acı ile ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar” dedi.
Her iki ilçede üretilen kırmızı biber, Türkiye iç piyasanın yanı sıra Avrupa’ya da satılıyor.

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Kırmızı biber 8 bin kişiye iş sağlıyorKırmızı biber 8 bin kişiye iş sağlıyorKırmızı biber 8 bin kişiye iş sağlıyorKırmızı biber 8 bin kişiye iş sağlıyor

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