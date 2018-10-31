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'Kırmızı elmas'ta yılın son hasadı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 10:05 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde üretilen ‘Kırmızı Elmas’ olarak nitelendirilen Kurşunlu çileğinde yılın son hasadı başladı.

'Kırmızı elmas'ta yılın son hasadı başladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde üretilen ‘Kırmızı Elmas’ olarak nitelendirilen Kurşunlu çileğinde yılın son hasadı başladı. Yılda 7 kez toplanan yediveren cinsi çileğin Aralık ayına kadar hasadı sürecek. 8 bin dönüm alanda 150 bin ton rekolteye ulaşılması beklenen çileğin tarlada kilosu 7 ila 9 lira arasında satılıyor.
Kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde yaklaşık 8 bin dönüm alanda üretimi yapılan çileğin son hasadı başladı. Mahallenin tek geçim kaynağı olan çilek, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Günlüğü 60 liraya çalışan kadın işçiler tarafından toplanan çilek, tarlada 7 ila 9 liraya alıcı buluyor. İlk hasadına nisan sonunda başlanan, 7 kez yapılan çileğin son hasadı Aralık ayında sona erecek.
Çilek üreticisi İlyas Karaboğa, “2009 yılından bu yana çilek üretimi yapıyoruz. Yılın son hasadına başladık. Aralık ayına kadar hasadımız sürecek. Kurşunlu Mahallemizden hasadı yapılan çileğin lezzeti eşsizdir. Bir marka olmuştur. Kurşunlu çileği, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm illerimize gönderilmektedir. Yurt dışı ihracatımız, toptancılar tarafından yapılmaktadır” dedi.
ÇİLEK ZENGİN ETTİ
Çileğin Kurşunlu Mahallesi halkını zengin ettiğini söyleyen Karaboğa, “Çalışana, üretene çilek, her zaman güzel gelir kaynağı oldu. Çok güzel para kazandık. Çileğin kilosunun 7 ila 9 lira arasında fiyatla satıyoruz. Bu yıl rekolte tahmini 150 bin ton civarındadır. Yediveren cinsi denilen çilek bu yıl da çiftçimizin yüzünü güldürmüştür. Mayıs ayı başıyla başlayan hasadımız Aralık ayına kadar devam ediyor. Tamamen bakanlık izinli ilaçlar kullanıyoruz. Yanlış ilaç kullananlara da cezai işlem uygulanıyor. Kurşunlu'da çilek sayesinde ekonomik kriz hiç yok. Çileğimizi bir alan, bir daha bırakmıyor. Rengi, aroması ve tadı diğer çileklere göre çok farklı" ifadelerini kullandı.

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'Kırmızı elmas'ta yılın son hasadı başladı'Kırmızı elmas'ta yılın son hasadı başladı'Kırmızı elmas'ta yılın son hasadı başladı'Kırmızı elmas'ta yılın son hasadı başladı

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