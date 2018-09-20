Kırmızı et üreticilerine çağrı

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, hayvancılık sektöründe piyasaların bir hafta içinde normale döneceğini ifade ederek, "Bu konuda yeni çalışmalarımız var. Bizim piyasayı baskılamak gibi bir düşüncemiz yok. Üreticilerimiz üretmeye devam etsinler." dedi.

Erdurmuş, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğinin (TÜKETBİR) Düzce'de sığırcılık konusunda düzenlediği bölgesel istişare toplantısında, hayvancılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplum sağlığı için her konuda çalışmaların devam ettiğini belirten Zekeriyya Erdurmuş, "Sektörden ve ilgili yerlerden açıklama yapılmasına rağmen bu şarbon olayı, kırmızı et sektörüne özellikle sosyal medyada hasar verdi. Devletin bütün kurumları bunun üzerine gitmektedir." değerlendirmesinde bulunarak, vatandaşların endişe etmesi gereken bir durum olmadığını kaydetti.

Hayvancılık sektörünün Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Erdurmuş, "Şu anda üreticilerimiz kısmen mağdur olmuş durumda ama piyasaların bir hafta içinde normal şartlarına döneceğini söyleyebilirim. Bu konuda yeni çalışmalarımız var. Bizim piyasayı baskılamak gibi bir düşüncemiz yok. Üreticilerimiz üretmeye devam etsinler. Bakanlık olarak biz üreticimize zarar ettirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.