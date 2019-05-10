Kırmızı et üretimi azaldı

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 düşüşle 211 bin 435 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine (ocak-mart dönemi) ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ilk çeyrekte sığır eti üretimi 191 bin 287 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki döneme göre yüzde 20,2, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 azaldı.

Koyun eti üretimi de söz konusu dönemde 17 bin 932 ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 0,2 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,7 düşüş gösterdi.

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 18,6, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 geriledi. Söz konusu dönemde toplam kırmızı et üretimi 211 bin 435 ton oldu.

Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 174 bin 52 ton olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre kırmızı et üretim miktarları (ton) şöyle:

Yıl 1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem 4.Dönem Toplam (Yıllık) 2015 210.475 261.871 380.162 296.754 1.149.262 2016 237.777 269.912 394.665 270.688 1.173.042 2017 232.404 260.683 337.988 295.329 1.126.403 2018 253.314 266.330 339.379 259.672 1.118.695 2019 211.435

