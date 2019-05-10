FİNANS

Kırmızı et üretimi azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 10:14 | Son Güncelleme

Kırmızı et üretimi, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 düşüşle 211 bin 435 ton oldu

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 düşüşle 211 bin 435 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine (ocak-mart dönemi) ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ilk çeyrekte sığır eti üretimi 191 bin 287 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki döneme göre yüzde 20,2, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 azaldı.

Koyun eti üretimi de söz konusu dönemde 17 bin 932 ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 0,2 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,7 düşüş gösterdi.

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 18,6, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 geriledi. Söz konusu dönemde toplam kırmızı et üretimi 211 bin 435 ton oldu.

Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 174 bin 52 ton olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre kırmızı et üretim miktarları (ton) şöyle:

Yıl 1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem 4.Dönem Toplam (Yıllık) 2015 210.475 261.871 380.162 296.754 1.149.262 2016 237.777 269.912 394.665 270.688 1.173.042 2017 232.404 260.683 337.988 295.329 1.126.403 2018 253.314 266.330 339.379 259.672 1.118.695 2019 211.435

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
Roche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko olduRoche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko oldu
Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladıOtomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kırmızı et üretimi TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

En Çok Okunan Haberler

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

Merkez Bankası'ndan 2. döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan 2. döviz hamlesi

Ziraat Bankası'nın kredi paketi'ne büyük ilgi

Ziraat Bankası'nın kredi paketi'ne büyük ilgi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldı

Kırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Roche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko oldu

Roche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko oldu

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladı

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladı

Bakan Pekcan: Şimdi havacılık sektörüyle beraber uçma zamanı

Bakan Pekcan: Şimdi havacılık sektörüyle beraber uçma zamanı

Kayseri'den Avrupa ülkelerine gümüş balığı ihracı

Kayseri'den Avrupa ülkelerine gümüş balığı ihracı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.