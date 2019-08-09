FİNANS

Kırmızı et üretimi azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2019 10:25 | Son Güncelleme

Kırmızı et üretimi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalışla 255 bin 455 ton oldu

ANKARA (AA) - Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalışla 255 bin 455 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ikinci çeyrekte sığır eti üretimi 223 bin 693 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,9 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 azaldı.

Koyun eti üretimi yılın ikinci çeyreğinde 30 bin 600 ton olarak öngörüldü. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 70,6, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artış gösterdi.

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 20,8 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 geriledi. Söz konusu dönemde toplam kırmızı et üretimi 255 bin 455 ton oldu.

Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 176 bin 629 ton olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre kırmızı et üretim miktarları (ton) şöyle:

Yıl 1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem 4.Dönem Toplam (Yıllık) 2015 210.475 261.871 380.162 296.7541.149.262 2016 237.777 269.912 394.665 270.688 1.173.042 2017 232.404 260.683 337.988 295.3291.126.4032018 253.314 266.330 339.379 259.672 1.118.6952019 211.435 255.455

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Kırmızı et üretim istatistikleri TÜİK

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