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Kırmızı ette "maliyeti düşürme" önerileri

FİNANS HABERLERİ  | 06.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Genel Başkanı Ahmet Hacıince: - "Türkiye'de kırmızı et üretiminin artması için üretim maliyetlerinin düşmesi lazım. Biz etçil hayvanımızın ayağına yem götürüyoruz, hayvanı yeme götürmemiz gerekiyor" - "Etin pazarlanmasında, hayvanın kesimi sonrasında kesimhanelerden doğrudan tüketiciye ulaşımının sağlanması önemli" - "Karkas ette kaliteye göre sınıflandırmayla ortaya çıkacak fiyat, etin kalitesini tam olarak belirleyecektir"

MUSTAFA ÇALKAYA - Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Genel Başkanı Ahmet Hacıince, kırmızı et üretiminin artması için üretim maliyetlerinin düşmesi gerektiğini belirterek, "Biz etçil hayvanımızın ayağına yem götürüyoruz, hayvanı yeme götürmemiz gerekiyor." dedi.

Hacıince, AA muhabirine, kırmızı et sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi.

Ülkenin kırmızı et üretiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,7 gerileyerek yaklaşık 1 milyon 118 bin 695 ton olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Hacıince, "Türkiye'de kırmızı et üretiminin artması için üretim maliyetlerinin düşmesi lazım. Biz etçil hayvanımızın ayağına yem götürüyoruz, hayvanı yeme götürmemiz gerekiyor. Bu sayede hem maliyetler düşer hem de kendi meralarımızdan faydalanmış oluruz." diye konuştu.

Bölgesel hayvan ırklarının korunmasının önemine işaret eden Hacıince, yurt dışından sürekli hayvan getirmenin fiyatın düşmesinde kalıcı etkisinin olmayacağını söyledi.

- "Kesimhane kapasiteleri planlanmalı"

Hacıince, ette üretim maliyetlerini düşürmenin yanında doğrudan tüketiciye ulaştırma yöntemlerinin de geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Etin pazarlanmasında, hayvanın kesimi sonrasında kesimhanelerden doğrudan tüketiciye ulaşımının sağlanması önemli. Mevcut yapıdaki komisyoncuların ve yeni Hal Yasası'nda 'tüccar' olarak nitelendirilen kişilerin bu sisteme daha iyi entegrasyonunun sağlanması gerekiyor. Bölgelerdeki hayvan varlığı dikkate alınarak, kesimhane kapasiteleri planlanmalı, kapasite üstü kesimhane açılmasına müsaade edilmemeli. Hayvan hareketlerinin etkin kontrolü için hayvan pazarları, hayvan borsaları ve kesimhanelerin ortak kullanımına sunulan Hayvan Hareket Sistemi kullanıma açılmalı."

- "Karkas sınıflandırması kaliteyi belirleyecektir"

Karkas sınıflandırmasına da değinen Hacıince, bu sınıflandırmanın temelinde yağsız kesim standardının bulunması gerektiğini dile getirdi.

"Kesim standardı, sınıflamanın elma ile armudun değil, aynı şartlara sahip karkasların kıyaslanmasını sağlayacaktır. Bu şekilde ortaya çıkacak olan fiyat etin kalitesini tam olarak belirleyecektir." diyen Hacıince, karkas et sınıflandırmasının amacının, karkas ve etlerin sağlıklı, üstün kaliteli, verimli ve ekonomik bir şekilde üretilmesine hız kazandırarak pazarlanmasını kolaylaştırmak olduğunu bildirdi.

Hacıince, karkas et sınıflandırmasına ilişkin mevzuatın, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden farkını ortaya koyacak şekilde hazırlanması gerektiğini kaydetti.

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