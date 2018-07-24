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"Kırmızı mercimek azalacak, nohut artacak"

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 15:26 | Son Güncelleme

Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir: - "Kırmızı mercimekte geçen yıl dekar başına 140-160 kilogram olan mahsul, bu yıl 80-120 kilogram seviyesinde bulunuyor" - "Türkiye'de bu yıl nohut üretimi geçmiş yıllara nazaran çok daha iyi olacak ve iç tüketimi fazlasıyla karşılayarak ihracat dahi yapılabilecek"

MERSİN (AA) - Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, bu yıl kırmızı mercimek rekoltesinde azalma beklendiğini ancak nohut üretiminin ihtiyacı karşılayıp, ihracat yapabilecek seviyede olmasının hedeflendiğini bildirdi.

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı da olan Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, kırmızı mercimek ve nohut üretim alanlarındaki bitki gelişimi, verimlilik, hastalık durumu ve rekolte tahmini amacıyla her yıl incelemelerde bulunduklarını hatırlattı.

Bu yıl kırmızı mercimek ekim alanlarının azaldığını belirten Özdemir, olumsuz hava şartları nedeniyle verimin de düşük olmasının beklendiğini ifade etti.

Özdemir, şöyle devam etti:

"Kırmızı mercimekte geçen yıl dekar başına 140-160 kilogram olan mahsul, bu yıl 80-120 kilogram seviyesinde bulunuyor. Ayrıca, hasat öncesi yağan yağışlar bitkileri yere yatırdı. Bunun sonucu olarak da bitkiler çürüdüğünden maalesef çoğunlukla ölü ve cılız taneler ortaya çıktı. Diğer yandan, özellikle Silvan, Ergani, Batman ve Bismil gibi önemli üretim bölgelerinde hasat öncesi dönemde 23 gün boyunca yağışlar vardı. Bu yağışların etkisiyle toprak ve hava nemliydi. Bu iklim şartları ise tebeşirli tanelere neden oldu."

Özdemir, bir önceki yıldan devreden yaklaşık 40-50 bin ton düzeyinde kabuklu kırmızı mercimek stoku bulunduğunu aktararak, kırmızı mercimekteki olumsuz tabloyu bir nebze bertaraf edecek en önemli unsurun bu stoklar olduğunu belirtti.

Şu anda piyasaya gelen kırmızı mercimeğin daha çok iç piyasa ihtiyacını karşılamak amacıyla ağırlıklı olarak Mersinli tüccarlar tarafından satın alındığına dikkati çeken Özdemir, "Kanada, Kırgızistan ve Rusya gibi rekabet içerisinde olduğumuz ülkelerde üretilen kırmızı mercimeğin fiyatı Türk mercimeğine kıyasla daha ucuz olduğundan, mevcut fiyat seviyesine rağmen ihracat şansımız çok düşük." ifadelerini kullandı.

- Nohut ekim alanları arttı

Özdemir, nohut açısından bakıldığı zaman ise daha iyi bir tabloyla karşılaşıldığını kaydederek, "Türkiye'de bu yıl nohut üretimi geçmiş yıllara nazaran çok daha iyi olacak ve iç tüketimi fazlasıyla karşılayarak ihracat dahi yapılabilecek. Bu yılki ürünlerin hem hasarının az hem de homojen ve renklerinin güzel olması olumlu faktörler arasında bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmiş yıllarda oluşan yüksek fiyat seviyesinden dolayı bu yıl nohut ekim alanlarının fazlasıyla arttığına dikkati çeken Özdemir, şöyle devam etti:

"Geleneksel nohut ekim bölgeleri olan Konya, Karaman, Kırşehir, Ankara, Çorum ve Yozgat gibi yerlerde ürünler piyasaya gelmeye başladı. Verim her yıl olduğu gibi 100-120 kilogram seviyesinde bulunuyor. Adana ve Güneydoğu illeri gibi önceki yıllarda nohut ekimi yok denecek kadar az olan bölgelerde ise bu yıl çok fazla ekim yapıldı. Üstelik bu yeni ekim alanlarında verimlilik oranları Türkiye ortalamasının neredeyse iki katı daha fazla. Geçmişteki 3-4 yıla kıyasla ülkemizde nohut üretimi bu yıl çok daha fazla. Uzun yıllardan sonra bu üründe ihracat fırsatı bulabileceğiz. Ancak burada önemli olan, yine geçmişteki astronomik nohut fiyatlarından dolayı dünya genelinde de nohut ekim alanlarının artırmasıdır. Bu nedenle önemli bir arz fazlasının oluşması ve dış ticarette yoğun bir rekabet yaşanmasını bekliyoruz."

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) nohut üretim bölgelerinde alıma başlamasının önemli bir adım olduğu kaydeden Özdemir, TMO'nun alacağı nohutları ilerideki aylarda piyasaya arz etmesiyle hem nohut fiyatlarındaki dalgalanmayı önleyeceği hem de çiftçilerin sonraki sezonda da nohut ekimine devam etmesini sağlayacağını aktardı.

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