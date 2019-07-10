FİNANS

Kırmızı örümcekle erken mücadale incir üreticilerini rahatlattı

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2019 12:08 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, hasada haftalar kala incir ağaçlarında görülen kırmızı örümceğe karşı üreticileri uyaran Ziraat Odası, ilaçlama ve kükürtleme yapmalarını istedi.

Burhan CEYHAN/GERMENCİK (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Germencik ilçesinde, hasada haftalar kala incir ağaçlarında görülen kırmızı örümceğe karşı üreticileri uyaran Ziraat Odası, ilaçlama ve kükürtleme yapmalarını istedi. Erken müdahale ile üreteci rahat bir nefes aldı. 43 bin 913 nüfuslu ilçede toplam 88 bin 790 dönüm alanda yetiştirilen incir ağaçlarında hasada haftalar kala ortaya çıkan kırmızı örümcek tedirginliğe neden oldu. Germencik Ziraat Odası, incir ağaçlarında bitki özsuyunu emip, zehirli madde salgılayarak yaprakların kurşun veya gümüş rengi almasına ve gelecek yılın meyve gözlerine zarar vererek verimin düşmesine neden olan kırmızı örümceğe karşı üreticileri uyarıp, ilaçlama ve kükürtleme yapmalarını istedi. Erken teşhis, yapılan ilaçlamalar ve kükürtleme sayesinde kırmızı örümcekle mücadelede önemli yol katetedilirken, üreticiler de rahat bir nefes aldı. 'İNCİR GÖZ BEBEĞİMİZ' İncirin kendileri için önemine vurgu yapan Germencik Ziraat Odası Meclis Başkanı Necip Arslan, "İhraç ürünü olması bakımından topraktan dala kadar her türlü bakımını yakından takip ediyoruz. Çift sürülmesinden ilek atılmasına ve dönemsel her türlü hastalığa karşı tarım danışmanlarıyla gerekli kontrolleri yapıyoruz. Tüm bilgileri çiftçimizle paylaşıyoruz. Aydın incirinin yüzde 60'ını üreten Germencik'te ağaçlarda rastlanan kırmızı örümcekle de etkin mücadelemiz sürüyor" dedi. 'YÜKSEK REKOLTE BEKLİYORUZ' Germencik Ziraat Odası Başkan Vekili İbrahim Uyar da, "Ziraat Odamıza kayıtlı 88 bin 790 dönüm incir bahçesi var. Bu bahçeler 6 bin 600 kişiye ait. Kış ayının güzel geçmesi nedeniyle şu ana kadar incir üretemi güzel gitti. Bu yıl tarım danışmanlarımız vasıtasıyla temmuz ayında bahçelerin bazılarında kırmızı örümceğin kısmi olarak ağaçları etkilediğini gördük. Gerekli olan bahçeler ilaçlandı, organik olan bahçeler ise kükürtlendi. Diğer bahçelere de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tavsiye ettiği ilaç ilaçları kullanmaları için öneride bulunduk. Güzel bir yıl ve rekoltesi yüksek bir sezon bekliyoruz" diye konuştu. 'BAHÇELERİN YÜZDE 10'UNDA GÖRÜLDÜ' Ziraat Odası Tarım Danışmanı Ziraat Mühendisi Süleyman Yetim ise "Kırmızı örümcek akar türü dediğimiz birçok meyve ağacında ve tarla ürünleri ile sebzelerde de zararlı olan kaliteyi çok olumsuz etkileyen bir zararlı türüdür. Kırmızı örümcek uçucu bir haşere olmadığı için daha çok düşük rakımlı bahçelerde, bakımsız zayıf bahçelerde toprak işlemesi yapılırken fazla toz kaldırılması gibi durumlarda görülebiliyor. Dolaştığımız bahçelerin ortalamasına bakacak olursak yüzde 10'unda bu konuyla ilgili ilaçlama yapmalarını çiftçilere söyledik. Kalan diğer bahçelerde herhangi bir sıkıntı görülmedi. Ziraat Odası olarak elimizden geldiği kadar çiftçilere gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Kırmızı örümceğe dikkat edilmesi gerektiğini ve en ufak bir şüphede bizlere bilgi vermeleri gerektiğini ilettik. Ay sonuna kadar kırmızı örümcekle ilgili kontrollerin düzenli olarak yapılması gerekiyor. İlaçlama yapılacaksa geç kalmadan yapılması gerekiyor. Bu çok önemli bir konu" dedi.

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