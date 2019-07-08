Kırsal kalkınma için farkındalık eğitimi

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'nin finanse ettiği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan "Çiftçilerin ve Gıda İşleyicilerinin IPARD Destekleri, AB Çevre ve Hijyen Standartları Konusunda Farkındalıklarının Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi.

Latanya Otel'de gerçekleştirilen etkinlikte 8 ilden gelen TKDK uzmanlarına, AB çevre ve hijyen standartları hakkında farkındalık eğitimi verildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Proje Takım Lideri Nazan Maraş, projenin amacının Türkiye'deki çiftçi ve gıda işleyicilerinin, AB'nin gıda hijyeni, hayvan refahı ve çevre konularındaki standartlarına, Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) desteklerine ilişkin farkındalıklarının artırılması olduğunu söyledi.

Maraş, daha önceki eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Bu eğitimde de amacımız gıda güvenliği ve çevreyi korumaya yönelik AB ve Türkiye normlarını tartışmak ve eksiklerimizi öğrenerek, uygulamada yaşanan sıkıntıları tespit etmek. Ulusal ve AB çevre standartlarını sağlayarak, üretimin daha temiz ve sürdürülebilir olması mümkün." diye konuştu.