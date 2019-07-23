FİNANS

Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin yapısı değişti

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2019 09:33 | Son Güncelleme

Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin yapısı değişti

Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin yapısında değişikliğe gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyuma ilişkin değişiklikler yapıldı. Buna göre, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPARD) Kırsal Kalkınma Programı ve desteklerine ilişkin olarak oluşturulan Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin başkanı, bakan yardımcısı olacak.

Komitede yer alacak kamu kurum ve kuruluşlarında da değişikliğe gidildi. Buna göre, komitede bakanlık temsilcisi yanında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü ile Bütçe Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü temsilcileri yer alacak.

Komitede yer alacak sivil toplum kuruluşları arasına da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği eklenirken, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü çıkarıldı.

Komite çalışmalarına gözlemici olarak katılabilecek kurumlar arasına ise Orman Genel Müdürlüğü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü eklendi.

Komitenin sekretarya hizmetleri de IPARD Programı Yönetim Otoritesi tarafından yürütülecek.

Komite, sadece IPARD programları için, programın devam eden ve ara değerlendirme raporlarını inceleyecek.

Yönetmelik, 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek.

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Varlık: Gelişmiş ülkelerde Ar-Ge’ye ayrılan bütçe yüzde 3.0Varlık: Gelişmiş ülkelerde Ar-Ge’ye ayrılan bütçe yüzde 3.0
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesi resmi gazete Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmelik

En Çok Okunan Haberler

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Trump: Fed faiz indirimi fırsatını kaçırmamalı

Trump: Fed faiz indirimi fırsatını kaçırmamalı

İki dev market birleşiyor

İki dev market birleşiyor

Dolarda gözler Merkez'in kararında

Dolarda gözler Merkez'in kararında

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Varlık: Gelişmiş ülkelerde Ar-Ge’ye ayrılan bütçe yüzde 3.0

Varlık: Gelişmiş ülkelerde Ar-Ge’ye ayrılan bütçe yüzde 3.0

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

CaseCampus Girişimcilik Programı altıncı dönemini tamamladı

CaseCampus Girişimcilik Programı altıncı dönemini tamamladı

Ziraat Odaları, TMO’nun fındık fiyatını açıklamasını istiyor

Ziraat Odaları, TMO’nun fındık fiyatını açıklamasını istiyor

Araştırma: Çalışanların yüzde 83’ü "esnek çalışma" istiyor

Araştırma: Çalışanların yüzde 83’ü "esnek çalışma" istiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.