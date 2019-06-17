FİNANS

Kırsal kalkınmada 947 projeye 26 milyon 212 bin liralık destek

FİNANS HABERLERİ  | 17.06.2019 15:34 | Son Güncelleme

Gaziantep Valisi Davut Gül: - "Şu anda Gaziantep Türkiye’de hibelerde en fazla pay alan ikinci il konumunda. Müracaat edenlerin yüzde 95'i hibe almaya hak kazandı" - Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan: - "Çiftçilerimize ödenecek hibe tutarı 26 milyon 212 bin lira. Projede, 3 bin 845 parsel ve 65 bin 793 dekar alanın sulanması öngörülüyor"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı" kapsamında 947 projeye 26 milyon 212 bin lira hibe desteği sunulacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında yer alan "Bireysel Sulama Sistemleri Projesi Hibe Sözleşmesi"nin imza töreni Onat Kutlar Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Vali Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, hibelerin verilmesi ve bu teklif çağrısının açılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Projeden hakkıyla yararlanmanın önemine değinen Gül, "Şu anda Gaziantep Türkiye’de hibelerde en fazla pay alan ikinci il konumunda. Müracaat edenlerin yüzde 95'i hibe almaya hak kazandı. Bu, şu anlama geliyor. Yani iyi ve elle tutulur bir projeniz varsa mutlaka desteklenmiştir. Projenin önemli bir tarafı da şehrimize, çiftçilerimiz ve tarım aracılığıyla toplamda 52 milyon 424 bin lira yatırım yapılmasıdır. Devletimizin çiftçilerimize yapmış olduğu bu hibe desteğinin hayırlı ve uğurlu olmasını diyorum." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan da bu yıl, bin 40 çiftçinin projeden yararlanmak için müracaatta bulunduğunu vurguladı.

Başvurulardan 947 çiftçinin projesinin kabul edildiğini kaydeden Karayılan, "Çiftçilerimize ödenecek hibe tutarı 26 milyon 212 bin lira. Projede, 3 bin 845 parsel ve 65 bin 793 dekar alanın sulanması öngörülüyor. Gaziantep, projesi kabul edilen iller sıralamasında üçüncü, ekili ve dikili alanları açısında değerlendirildiğinde birinci sırada oluyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
çiftçi destek Gaziantep hibe

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