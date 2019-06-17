Kırsal kalkınmada 947 projeye 26 milyon 212 bin liralık destek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı" kapsamında 947 projeye 26 milyon 212 bin lira hibe desteği sunulacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında yer alan "Bireysel Sulama Sistemleri Projesi Hibe Sözleşmesi"nin imza töreni Onat Kutlar Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Vali Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, hibelerin verilmesi ve bu teklif çağrısının açılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Projeden hakkıyla yararlanmanın önemine değinen Gül, "Şu anda Gaziantep Türkiye’de hibelerde en fazla pay alan ikinci il konumunda. Müracaat edenlerin yüzde 95'i hibe almaya hak kazandı. Bu, şu anlama geliyor. Yani iyi ve elle tutulur bir projeniz varsa mutlaka desteklenmiştir. Projenin önemli bir tarafı da şehrimize, çiftçilerimiz ve tarım aracılığıyla toplamda 52 milyon 424 bin lira yatırım yapılmasıdır. Devletimizin çiftçilerimize yapmış olduğu bu hibe desteğinin hayırlı ve uğurlu olmasını diyorum." dedi.