FİNANS

Kırsal kalkınmaya 110 milyon liralık hibe sağlayacak projelere onay

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 16:05 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Tarımda kırsal kalkınmaya 110 milyon lira hibe sağlayacağımız 315 kırsal kalkınma projesini daha onayladık" - "Hibe vereceğimiz bu projeler sayesinde kırsalda yaklaşık 195 milyon liralık yatırım yapılacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarımda kırsal kalkınmaya 110 milyon lira hibe sağlayacağımız 315 kırsal kalkınma projesini daha onayladık." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)-II kapsamında 21 Aralık 2017'de 3. başvuru çağrısı yapılan ilk gruptaki projelerin 16 Ağustos'ta onaylanarak, bin 274 projeye 245 milyon liralık hibe kararı alındığını anımsattı.

Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilen ikinci gruptaki 315 projenin de bugün onaylandığını ve hibe sözleşmelerinin imzalanma sürecinin başladığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), IPARD-II 3. Çağrı İlanı kapsamında 2. grupta yer alan ve tarımda kırsal kalkınmaya 110 milyon lira hibe sağlayacağımız 315 kırsal kalkınma projesini daha onayladık. Hibe vereceğimiz bu projeler sayesinde kırsalda yaklaşık 195 milyon liralık yatırım yapılacak."

- Sektöre 635 milyon liralık yatırım

Pakdemirli, 1. ve 2. grupta desteklenen projelerle toplam desteklenen proje sayısının bin 589'a, sağlanan hibe miktarının da 355 milyon liraya ulaştığını vurgulayarak, "Böylece sektöre, 355 milyon liralık hibe desteğiyle 635 milyon lira yatırım yapmış olacağız. Bakanlık olarak kırsalda yatırımların artması için elimizden geleni yapmaya ve ülkemizin büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

IPARD-II 3. Çağrı kapsamında kontrolleri tamamlanan uygun projeleri kamuoyuna açıklamayı sürdüreceklerini aktaran Pakdemirli, kırsal kalkınmaya destek sağlamak, modern, rekabet gücü yüksek ve Avrupa Birliği (AB) standartlarındaki işletmelerin sayılarını artırmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Pakdemirli, bu doğrultuda TKDK üzerinden IPARD-II Programı kapsamında AB kırsal kalkınma hibelerini kullandırmaya devam edeceklerini kaydetti.

- Projeler 7 alt sektörü içeriyor

Küçük işletmelerin ağırlıklı olarak desteklendiği ve kırsalda istihdama katkı sağlayan söz konusu projeler 7 alt sektörü içeriyor. Bu sektörler arasında "süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan üretim tesisleri", "arıcılık ve arı ürünleri üretim tesisleri", "zanaatkarlık ve yöresel ürün işletmeleri", "kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri", "kültür balıkçılığı", "makine parkları", "yenilenebilir enerji tesisleri" yatırımları yer alıyor.

Onaylanan projeler TKDK'nin resmi web sayfası "www.tkdk.gov.tr" adresinden kamuoyunun erişimine sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
hibe Kırsal kalkınma tarım Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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