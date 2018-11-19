FİNANS

Kırsal turizme 174 milyon lira hibe

FİNANS HABERLERİ  | 19.11.2018 11:52 | Son Güncelleme

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından, kırsal turizm alanında yatırımcılara 174 milyon lira hibe ödemesi yapıldı - Desteklenen projeler içerisinde butik otel, restoran, kafe, kamp yerleri ve rekreasyon alanları gibi yatırımlar yer alıyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK), kuruluşundan bugüne kadar yatırımcıların kırsal turizm projelerine toplam 174 milyon lira hibe ödendi.

TKDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal kesimde yaşayanların gelir seviyelerinin düşük, işsizliğin diğer bölgelere göre daha yüksek olması gelir getirici faaliyet olarak kırsal turizmi cazip hale getirdi.

Kırsal turizm, ülkelerin bölgesel kalkınmışlık farklılıklarını gidermek ve kırsal kesimde yaşayanların refah düzeylerini yükseltmek için son yıllarda büyük önem kazandı. Kurumun desteklediği kırsal turizm yatırımları kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlara ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan büyük katkılar sağlarken makine ekipman, hizmet alımı, yapım işleri ve görünürlük harcamaları için hibe veriliyor.

Bu kapsamda TKDK, kuruluşundan bugüne kadar, yatırımcıların kırsal turizm projelerine toplam 174 milyon lira hibe ödedi. Avrupa Birliğinin (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturduğu IPARD Programı kapsamında, yatırımcıların kuruma sunduğu 393 kırsal turizm projesinin inşa sürecinin tamamlanmasıyla yatırımcılara söz konusu hibe ödemesi yapıldı.

Toplam bütçesi 446 milyon lira olan bu projeler içerisinde butik otel, restoran, kafe, kamp yerleri ve rekreasyon alanları gibi yatırımlar yer alıyor.

Kahramanmaraş, TKDK'nin kırsal turizm hibelerinden en fazla yararlanan iller arasında birinci sırada yer aldı. Kahramanmaraş'ta toplam yatırım tutarı 34 milyon lira olan 32 projeye 15 milyon lira hibe verildi. Bu yatırımlarla, istihdama katkının yanı sıra hibenin çarpan etkisi de dikkate alındığında Kahramanmaraş ekonomisindeki diğer sektörlere de dolaylı katkı sağlandı.

Buraya 2 milyon yıldır kar veya yağmur yağmıyor!Buraya 2 milyon yıldır kar veya yağmur yağmıyor!
Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyorTürkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor
İşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileriİşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hibe kırsal turizm Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

En Çok Okunan Haberler

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Kullanım Noktası 1 Ocak 2019'da kalkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Kullanım Noktası 1 Ocak 2019'da kalkacak

TESK'ten kış lastiği uyarısı

TESK'ten kış lastiği uyarısı

Gram altın ne kadar? İşte çeyreğin fiyatı

Gram altın ne kadar? İşte çeyreğin fiyatı

Vergi rekortmeni Emay İnşaat konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni Emay İnşaat konkordato ilan etti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edremit Körfezi'nde 'zeytin sineği' rekolteyi düşürdü

Edremit Körfezi'nde 'zeytin sineği' rekolteyi düşürdü

İstanbul Havalimanı'ndan 19 bin 101 yolcu uçtu

İstanbul Havalimanı'ndan 19 bin 101 yolcu uçtu

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

İşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileri

İşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileri

Perakende satış endeksi Eylül’de aylık yüzde 4.6, yıllık yüzde 3.4 azaldı (2)

Perakende satış endeksi Eylül’de aylık yüzde 4.6, yıllık yüzde 3.4 azaldı (2)

Soğanın fiyatı yine artışta

Soğanın fiyatı yine artışta

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.