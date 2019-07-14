AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Devlet, bölgesel farklılıkları dikkate alarak genişbant altyapılarının gelişmesinin zor olduğu bölgelerde, bunların kurulumunu teşvik etmek ve mobil haberleşme altyapısının olmadığı yerleşim yerlerine altyapı götürülmesini sağlamak amacıyla yol haritası hazırladı.

AA muhabirinin, On Birinci Kalkınma Planı'ndan (2019-2023) derlediği bilgilere göre, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü olan 2023'e kadar bölgesel farklılıklar dikkate alınarak genişbant altyapılarının gelişmesinin zor olduğu bölgelere yönelik özel strateji uygulanacak. Bu kapsamda, söz konusu yerlerde genişbant altyapı kurulumu teşvik edilecek. Mobil haberleşme altyapısının olmadığı yerleşim yerlerine altyapı kurulması sağlanacak. Genişbant altyapıları, ticari olarak ulaştırılamayan bölgelerde devlet desteğiyle kurulup işletilecek.

Elektronik haberleşme altyapısı kurulumuna ilişkin izin ve geçiş hakkı süreçleri etkinleştirilecek, yüksek hızlı ve kaliteli genişbant elektronik haberleşme altyapılarının yaygınlaştırılmasına yönelik bilgi sistemleri, fiber ağ, baz

istasyonları, geçiş hakkı ve tesis paylaşımı konularında düzenlemeler yapılacak.

Sektördeki düzenlemeler, bölgesel farklılıklar dikkate alınarak güncellenecek.