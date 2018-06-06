FİNANS

Kırşehir'de Petlas işçisine yüzde 18 zam

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 14:28 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR Petlas’ta toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı.

Kırşehir'de Petlas işçisine yüzde 18 zam

Salih GÜNER/ KIRŞEHİR (DHA)- KIRŞEHİR Petlas’ta toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre sendikalı 2 bin 100 işçinin maaşlarına 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yüzde 18 zam yapılacak.
Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Recep Sefer, Petlas ile 1 Ocak 2018’de başlayan toplu-iş sözleşme görüşmelerinin 5 Haziran 2018 tarihinde yapılan son görüşmede anlaşma ile sonuçlandığını açıkladı. Petlas ve Petrol İş sendikasının yönetici ve temsilcilerinin katıldığı son oturumda işçilerin 1'inci yıl ücretlerine yüzde 18, ikinci yıl ücretlerine enflasyon oranında zam yapılacak sosyal yardımlara ise yüzde 50'ye varan artışlar sağlandı. Recep Sefer, iki yıl geçerli olacak sözleşme görüşmelerinin mutlu bir şekilde sona ermesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:
“Türkiye’nin ve Kırşehir’in en önemli kuruluşlarından olan Petlas Lastik Fabrikası’nda işveren ve sendika her türlü fedakârlığı yaparak görüşmeleri mutlu bir şekilde sonlanmıştır. 1 Ocak 2018’da başlayan toplu sözleşme görüşmelerimizin 5 Haziran 2018 tarihinde yapılan son toplantıda mutlu bir şekilde tamamlanmıştır. Petlas işçisine 2018’dan geçerli olmak üzere birinci yıl için yüzde 18, ikinci yıl için enflasyon oranından zam verilecek. Ayrıca sosyal yardımlara da yüzde 50’lik zam verilecek. Yine her işçiye yılda dört kez bir maaş tutarında ikramiye verilecek. 2 bin 100 sendikalı işçiye 1 Ocak 2108’dan bu yana geçerli olacak zam farkları da ödenecek. Bu rakam da Kırşehir ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. İki yıllık yapılan anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesile ile işçilerimiz arasında büyük sevinçle karşılanan görüşmeler nedeniyle Petrol İş-Kırıkkale Şubesi Başkanı olarak Genel Merkezimizin değerli yöneticilerine ve Petlas’ın değerli işverenlerine teşekkür ediyorum.”

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