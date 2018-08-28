FİNANS

"Kırtasiye malzemesini esnaftan alın" çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 11:41 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Veliler, okul alışverişini esnaftan yapmalı. Tanıdığınız esnafın sattığı malzemeler, denetim ve kontrolü yapılmış güvenli ürünlerdir"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde velilerin okul alışverişini esnaftan yapması çağrısında bulunarak, "Tanıdığınız esnafın sattığı malzemeler, denetim ve kontrolü yapılmış güvenli ürünlerdir." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa zaman kaldığına ve anne-babaların okul alışverişine başladığına dikkati çekti.

Okul alışverişinde kalitesiz ve sağlıksız malzemelerin tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, kitap, kalem, defter, silgi, çanta, boya gibi ürünlerin en çok kullanılan ve çocukların sürekli temas ettiği malzemeler olduğunu, bunların cilde ve sağlığa zarar vermemesi gerektiğini belirtti. Palandöken, Ticaret Bakanlığı denetimlerine göre bu ürünlerin yüzde 99'unun güvenilir bulunduğunu bildirdi.

Okul malzemelerinin mutlaka kırtasiyeci esnafından alınması çağrısında bulunan Palandöken, şunları kaydetti:

"Tanıdığınız esnafın sattığı malzemeler, denetim ve kontrolü yapılmış güvenli ürünlerdir. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onlar eğitim alırken sağlıklarından olmamalı. Vatandaşlarımız daha uygun olsun diye Uzakdoğu'dan ithal edilen merdiven altı ürünlerden tercih etmemeli. Markası ve nerede üretildiği belli olmayan, CE ve TSE damgası olmayan birçok ürün maalesef okulların açılmasına az zaman kala piyasada görülüyor."

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Anahtar Kelimeler:
kırtasiye malzemesi Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan

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