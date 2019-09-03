FİNANS

Kırtasiye ürünleri TSE merceğinde

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala kırtasiye ürünlerinde denetimler sıkılaştırılırken, şüpheli ürünler TSE tarafından testten geçiriliyor - TSE Laboratuvar Yönetim Temsilcisi Selcen Öksüz Çelebi: - "Veliler ürün satın alırken etiketleme bilgilerine dikkat etmeli" - "Kırtasiye ürünlerinin içinde bulunan ağır metaller ilerleyen dönemlerde vücutta birikerek hastalıklara sebep oluyor"

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala kırtasiye ürünlerinde denetimler yoğunlaştırılırken, şüpheli ürünler Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) testine tabi tutuluyor.

Ticaret Bakanlığı ile TSE, kırtasiye ürünlerini denetleyerek çocukların sağlığına zararlı olanları engellemeye çalışıyor.

Yurt içinde üretilen ve ithal edilen şüpheli ürünler TSE laboratuvarlarında sıkı denetimden geçirilerek raflardaki yerlerini alıyor.

TSE Laboratuvar Yönetim Temsilcisi Selcen Öksüz Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, velilerin ürün satın alırken etiketleme bilgilerine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Satın alınan ürünlerde CE ve TSE işareti bulunmasının zorunlu olduğunu belirten Çelebi, "CE işareti, ürünün testlerinin yapıldığını ve Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım hakkının bulunduğunu gösteren bir belgedir. Bunun haricinde ülkemizde TSE uygunluk markası var. Bu da ürünün bütün analizlerinin yapılmış ve testlerden geçmiş olduğunu gösterir. Bunun haricinde ürünün üzerinde aramamız gereken standart numarasıdır." dedi.

Çelebi, tüketicinin üründen şüphe duyduğunda şikayetini Ticaret Bakanlığının Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne yapabileceğini bildirdi.

Kırtasiye ürünlerinin içinde bulunan ağır metallerin gelecek dönemde vücutta birikerek hastalıklara sebep olabileceğini vurgulayan Çelebi, şöyle konuştu:

"Sağlığa zarar verecek elementler var. Bunlardan biri olan alüminyum zamanla vücudumuzda birikerek alzaymıra sebep olabilir. Ürünlerde bulunan kurşunun fazlası sinir sistemine zarar verir. Kadmiyum elementi de vücutta birikerek sağlığımızı etkiliyor. Tekstil malzemelerinde kullanılan AZO boyar maddeler kanserojen maddelerdir."

- "Kokulu silgi" uyarısı

Çelebi, plastiği yumuşatmak için kullanılan maddenin çocukların sağlığına ciddi zararlar verdiğine işaret ederek, bu kimyasalın büyüme hormonuna etki ettiğini aktardı.

Söz konusu maddenin çocukların hormonunu fazla çalıştırırsa erken ergenliğine, az çalıştırırsa büyüme geriliğine sebep olduğuna dikkati çeken Çelebi, bu etkilerin bir günde olmadığını, zaman içinde vücutta birikerek kendini gösterdiğini dile getirdi.

Çelebi, kokulu silgilerin zararlarına da değinerek, "Bu ürünler en çok kullanılan kırtasiye malzemeleri arasında. Çocukta astım gibi rahatsızlık varsa akciğerlere zarar verebilir ve ilerleyen dönemde bu tarz hastalıkları tetikleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışından gelen ürünlerin denetiminin Ticaret Bakanlığınca dosya kontrolü üzerinde yapıldığını ifade eden Çelebi, bu ürünlerde şüphe oluştuğunda kendilerine analiz için gönderildiğini kaydetti.

Çelebi, velilerin çocuklarına alacakları plastik suluklarda aramaları gereken en önemli unsurun "Bisfenol A (BPA)" etiketi olduğunu vurgulayarak, "Bu da çocukların hormonlarını etkileme ihtimali olan kimyasallardan. Suluklarda 'BPA içermez' logolarına ve etiketlere bakılması gerekiyor. Okul çantasında da TSE logosuna ve EN-71 standardına bakılmalı. Ürünlerin fiziksel ve mekanik testlerden geçmiş olması gerekiyor." dedi.

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CE işareti denetleme Etiket kırtasiye ürünleri TSE TSE belgesi TSE Laboratuvar Yönetim Temsilcisi Selcen Öksüzçelebi

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