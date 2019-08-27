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Kırtasiye'de Ürün Güvenliği Çalıştayı

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2019 13:53 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan: - "Okul sezonu öncesi bakanlıkça denetimlere sıkı bir şekilde devam ediyoruz. Biz ithal ürünleri gümrük kapılarında, iç piyasada üretilen ürünleri de laboratuvarlarda denetliyoruz" - TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Helvacıoğlu: - "Her ürünün ayrı testleri ve özellikleri var. Eğer bir oyun hamuru veya kalem alınıyorsa buradaki ‘CE’ye bakılacak. Ama defterse Türk Standartları Enstitüsü’ne bakılacak"

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan kırtasiye ürün güvenliğine ilişkin, "Okul sezonu öncesi bakanlıkça denetimlere sıkı bir şekilde devam ediyoruz. Biz ithal ürünleri gümrük kapılarında, iç piyasada üretilen ürünleri de laboratuvarlarda denetliyoruz." dedi.

Karaaslan, Ticaret Bakanlığının Türkiye Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) ile birlikte düzenlediği "Kırtasiye’de Ürün Güvenliği Çalıştayı"da sektöre ve denetimlere ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Kırtasiye ürünlerinde kısıtlanan fiyatlar ve alev geciktiriciler gibi kimyasallara göz açtırmadıklarını anlatan Karaaslan, Ticaret Bakanlığı olarak 2011'den bu yana ciddi denetimler yaptıklarını söyledi.

Karaaslan, "Okul sezonu öncesi bakanlıkça denetimlere sıkı bir şekilde devam ediyoruz. Biz ithal ürünleri gümrük kapılarında, iç piyasada üretilen ürünleri de laboratuvarlarda denetliyoruz. Riskli gördüğümüz her noktada, üründen numunelerini alıyoruz. Numuneleri akredite laboratuvarlarda, kanserojen maddeler yönünden, fiziki riskler yönünden testlere tabi tutuyoruz." bilgisini verdi.

- "Merdiven altı diye tabir edilen ürünleri asla almayın"

Karaaslan eğitim sezonu öncesi alışveriş yapacak velilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Tüketicilerimizin öncelikle merdiven altı diye tabir edilen ürünleri asla almamaları gerekiyor. Markası, ürünün ithalatçısı, satıcı belli olan noktalardan alışveriş yapmalarını öneriyoruz. Oyuncak sınıfına giren kırtasiye ürünlerinden sayılan, boya malzemeleri, oyuncak müzik aletleri, oyuncak kitaplar, oyun hamurları CE işaretini aramalarını istiyoruz. CE işareti, ürünün insan sağlığına ve çevre sağlığına hiçbir şekilde zararlı olmadığını, her türlü fiziki, kimyasal testlerin yapıldığını gösteren bir üretim deklarasyonudur."

Bakanlığın, güvensiz ürün bilgi sistemiyle denetimler sonucunda ortaya çıkan güvensiz nitelikteki ürünlerin markalarını, modellerini, fotoğraflarıyla bakanlığın web sitesinde ilan edildiğini söyleyen Karaaslan, tüketicilerin alışverişe çıkmadan önce bu listeyi kontrol etmelerini önerdi.

Kimyasal bir tür olan fitalatın, plastiği yumuşatılması için kullanıldığını aktaran Karaaslan, "Çocuk sağlığı üzerinde fitalatın ciddi etkileri bulunuyor. Bu kimyasal, oyuncaklarda, oyuncak sınıfına giren kırtasiye ürünlerinde ve bebek malzemelerinde bulunabiliyor. Dolayısıyla biz bu ürünleri çocuklarımızın sağlığı için denetliyor, test ediyoruz." ifadelerini kulandı.

Fitalatın üretimde kullanımının çok sınırlı seviyede tutulduğunu kaydeden Karaaslan, bu oranın da Avrupa Birliği ülkeleriyle aynı olduğunu, insan sağlığına zararı olmayacak bir oran belirlendiğini söyledi.

Karaaslan, kokulu ürünlerin imalatında üreticilerden içeriğe uygun etiketle tüketicileri bilgilendirmesini istediklerini kaydederek, "Kokulu bir silgide, kokulu bir defterde alerjiye yol açabilecek bir kimyasal bulunabilir. Bunun işaretlemesinin ürünün üzerinde mutlaka olması gerekiyor. Eğer maskeyle kullanmak gerekiyorsa, tüketici bunu maskeyle kullanmalı. Eldivenle kullanılması gerekiyorsa tüketicinin mutlaka eldivenle kullanması gerekiyor. Mutlaka bu etiketlere ve uyarıla dikkat edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Çocuğun rahat kullanabileceği ürünler seçilmeli"

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Helvacıoğlu da bütün bir sezon çalıştıklarını ve bunun sonucunda ürünlerin hepsinin denetimden geçtiğini belirterek, "Her ürünün kendi içerisinde özellikleri ve standartları var. Defterde Türk Standartları Enstitüsü’ne bakılması gerekiyor. Ama matara ya da beslenme çantasında gıda temasına uygunluğuna bakılması gerekiyor. Bunun etiketinde açıklanan bölümler var. Her ürünün ayrı testleri ve özellikleri var. Eğer bir oyun hamuru veya kalem alınıyorsa buradaki ‘CE’ye bakılacak. Ama defterse Türk Standartları Enstitüsü’ne bakılacak. Matara, beslenme çantası ve termosta gıda ile temasına uygunluğuna bakılacak. Bir de çocuklar için okul çantalarını seçerken ergonomik olması, taşıyabileceği, çocuğun rahat kullanabileceği ürünler seçilmeli." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kırtasiyede ürün güvenliği Meral Karaaslan tükid

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