İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan kırtasiye ürün güvenliğine ilişkin, "Okul sezonu öncesi bakanlıkça denetimlere sıkı bir şekilde devam ediyoruz. Biz ithal ürünleri gümrük kapılarında, iç piyasada üretilen ürünleri de laboratuvarlarda denetliyoruz." dedi. Karaaslan, Ticaret Bakanlığının Türkiye Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) ile birlikte düzenlediği "Kırtasiye’de Ürün Güvenliği Çalıştayı"da sektöre ve denetimlere ilişkin değerlendirmeler yaptı. Kırtasiye ürünlerinde kısıtlanan fiyatlar ve alev geciktiriciler gibi kimyasallara göz açtırmadıklarını anlatan Karaaslan, Ticaret Bakanlığı olarak 2011'den bu yana ciddi denetimler yaptıklarını söyledi. Karaaslan, "Okul sezonu öncesi bakanlıkça denetimlere sıkı bir şekilde devam ediyoruz. Biz ithal ürünleri gümrük kapılarında, iç piyasada üretilen ürünleri de laboratuvarlarda denetliyoruz. Riskli gördüğümüz her noktada, üründen numunelerini alıyoruz. Numuneleri akredite laboratuvarlarda, kanserojen maddeler yönünden, fiziki riskler yönünden testlere tabi tutuyoruz." bilgisini verdi.

- "Merdiven altı diye tabir edilen ürünleri asla almayın" Karaaslan eğitim sezonu öncesi alışveriş yapacak velilere şu tavsiyelerde bulundu: "Tüketicilerimizin öncelikle merdiven altı diye tabir edilen ürünleri asla almamaları gerekiyor. Markası, ürünün ithalatçısı, satıcı belli olan noktalardan alışveriş yapmalarını öneriyoruz. Oyuncak sınıfına giren kırtasiye ürünlerinden sayılan, boya malzemeleri, oyuncak müzik aletleri, oyuncak kitaplar, oyun hamurları CE işaretini aramalarını istiyoruz. CE işareti, ürünün insan sağlığına ve çevre sağlığına hiçbir şekilde zararlı olmadığını, her türlü fiziki, kimyasal testlerin yapıldığını gösteren bir üretim deklarasyonudur." Bakanlığın, güvensiz ürün bilgi sistemiyle denetimler sonucunda ortaya çıkan güvensiz nitelikteki ürünlerin markalarını, modellerini, fotoğraflarıyla bakanlığın web sitesinde ilan edildiğini söyleyen Karaaslan, tüketicilerin alışverişe çıkmadan önce bu listeyi kontrol etmelerini önerdi. Kimyasal bir tür olan fitalatın, plastiği yumuşatılması için kullanıldığını aktaran Karaaslan, "Çocuk sağlığı üzerinde fitalatın ciddi etkileri bulunuyor. Bu kimyasal, oyuncaklarda, oyuncak sınıfına giren kırtasiye ürünlerinde ve bebek malzemelerinde bulunabiliyor. Dolayısıyla biz bu ürünleri çocuklarımızın sağlığı için denetliyor, test ediyoruz." ifadelerini kulandı.