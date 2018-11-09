Kış lastiği fırsatları Hepsiburada'da

Hepsiburada verilerine göre, oto lastiklerine talep eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttı. En çok Nokian, Continental, Goodyear ve Lassa markaları tercih edilirken, Continental lastiklerine olan talep geçen senenin aynı dönemine göre 6 kat artış gösterdi.

Hepsiburada'nın açıklamasına göre, yağışlı ve soğuk havaların başlamasıyla otomobilin yol tutuşunu artırmak için kış lastiklerine geçiş yapılması gerekiyor. Ayrıca trafik yönetmeliği gereğince kış lastiği kullanma zorunluluğu, her yıl 1 Aralık itibarıyla başlıyor ve takip eden yılın 1 Nisan'ına kadar olan süreyi kapsıyor.

En çok rağbet gören ebatlar ise binek arabalara yönelik satışa sunulan 205/55 R16, 185/65 R15 ve 195/65 R15 oldu. Türkiye'de en çok 25-35 yaş aralığı lastik alışverişi yaparken, erkeklerin kış lastiğine olan ilgisinin yoğunluğu dikkat çekti. Kadınların kış lastiklerine gösterdikleri talep ise yüzde 35 arttı. İnternetten en fazla kış lastiği alan iller İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, İzmir ve Konya olarak sıralandı.

Açıklamada, özel olarak tasarlanan kış lastiklerini seçerken sadece lastiğin özelliklerini değil yaşanılan şehrin yol ve mevsimsel özelliklerinin de dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Lastiklerin aracın standart lastik ebadından daha geniş olmasının, yol tutuşunun azalmasına neden olduğu belirtilen açıklamada, "Bu nedenle kullanılacak tüm kış lastiklerinin arabanın standart ebadına sahip olması gerekiyor. Üzerinde kış lastiği amblemi olan lastikler, karlı yolların yanı sıra kuru ve ıslak zeminde de performans gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kış lastiğinin bütçeye de katkı sunduğu belirtilirken, "Kış lastikleri özel karışımı sayesinde 7 derecenin altındaki hava şartlarında sertleşmeyerek, tutunma özelliklerini koruyor ve sürüş emniyeti sağlıyor. İçeriğindeki yüksek silika oranıyla ıslak zeminde sürüş emniyetini artırıyor. Karlı, erimiş ve çamurlu yüzeylerde yaz lastiklerine göre çekiş gücünde yüzde 25'e varan avantaj sunuyor." değerlendirmelerine yer verildi.

