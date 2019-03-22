"Kış lastiği yazın kullanılırsa yakıt tüketimi artar"

İSTANBUL (AA) - Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, 1 Nisan'da sona erecek kış lastiği uygulamasının 7 derecenin altındaki yerlerde devam ettirilmesi gerektiğini belirterek, aksi durumlarda kullanımının sürdürülmesinin fren mesafesini uzattığını ve yakıt tüketimini artırdığını bildirdi.

Kurt, 1 Nisan'da sona erecek kış lastiği uygulamasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yolcu ve yük taşıyan araçlara zorunluluk getiren uygulamanın 1 Aralık'tan beri sürdüğünü anımsattı.

Kış lastiklerini çıkaracak sürücülerin valiliklerin kararını takip etmesi gerektiğini vurgulayan Kurt, kış koşullarında daha fazla yol tutuşu, kısa fren mesafesi gibi özellikleri nedeniyle akıcı ve güvenli bir trafik için zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulamasının 1 Nisan'da sona ereceğini hatırlattı.

Kurt, ancak yükümlülük kapsamında ortalama hava sıcaklığının 7 derece ve üzerine çıkması gerektiğinin altını çizerek, şu uyarılarda bulundu:

"Ülkemizde sıcaklık değerleri bölgeden bölgeye değişiyor. 1 Nisan itibarıyla Ağrı'da kar kalkmamış, Elazığ'da hava sıcaklığı 7 derecenin üzerine çıkmamış olabilir. Bu durumda uygulama süresinin uzatılması veya kısaltılması kararı, ilgili yasal düzenlemede illerin valiliklerine bırakılmıştır. Dolayısıyla, 'Kış lastiklerimizi ne zaman çıkarmalıyız?' sorusunun en doğru cevabı, sürücülerimizin bulunduğu ilin valilik duyurularını takip etmeleridir."