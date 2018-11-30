FİNANS

"Kış lastiği yol tutuşunu artırır, fren mesafesini kısaltır"

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 11:39 | Son Güncelleme

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt: - "Kış lastikleri 7 derece altındaki hava koşullarına, ıslak, karlı ve buzlu yollara göre özel olarak üretilir. Özel karışımı ve sırt deseni sayesinde kış koşullarında daha fazla yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlar" - "Kış lastiklerinin, otomobilin 4 pozisyonunda birden kullanılması gerekiyor. Araçta sadece 2 lastiğin kış lastiği olması, ani frenleme ve viraj alma gibi manevralar sırasında aracın kontrolünü zorlaştırır"

İSTANBUL (AA) - Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış lastiğinin 7 derecenin altında hava koşullarına, ıslak, karlı ve buzlu yollara göre özel olarak üretildiğini belirterek, "Özel karışımı ve sırt deseni sayesinde kış koşullarında daha fazla yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlar." ifadesini kullandı.

Kurt, yaptığı azılı açıklamada, güvenli sürüşün başında doğru zamanda doğru lastik kullanımının geldiğini kaydederek, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulamasının yarın başladığını bildirdi.

Hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı bugünlerde kış lastiklerinin kullanımının daha fazla yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlamasından dolayı son derece önemli olduğunu belirten Kurt, sürücülere, kış lastiğine duyarlı olma ve gerekli hazırlıkları yapma çağrısında bulundu.

Kurt, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların yarından itibaren 1 Nisan'a kadar kış lastiği kullanmasının zorunlu olduğunu, güvenli seyahat için kış lastiği kullanılması gerektiğini aktardı.

- "Doğru lastik güvenli sürüşün en önemli unsurlarından"

LASİD Genel Sekreteri Kurt, kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki hava koşullarına, ıslak, karlı ve buzlu yollara göre özel olarak üretildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Özel karışımı ve sırt deseni sayesinde kış koşullarında daha fazla yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlar. Trafiğin güvenli ve akıcı olması için; kış lastiğinin yaygın kullanımı önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki, doğru lastik güvenli sürüşün en önemli unsurlarından biridir. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'Bu yolda hep birlikteyiz' yaklaşımını benimseyerek doğru zamanda doğru lastik kullanmalıyız. Kış bastırmadan gerekli hazırlıkları yapmalıyız. Sadece ticari araç sürücüleri değil trafiğe çıkan bütün sürücüler kış lastiği kullanımına duyarlı olmalı."

- Kış lastiği seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Kurt, kış lastiğinin neden kullanılması ve bu lastiklerin seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlara değinerek, "Kış lastiklerinin, otomobilin 4 pozisyonunda birden kullanılması gerekiyor. Araçta sadece 2 lastiğin kış lastiği olması, ani frenleme ve viraj alma gibi manevralar sırasında aracın kontrolünü zorlaştırır." değerlendirmesinde bulundu.

Kış lastiklerini yaz lastiklerinden ayırt edebilmek için yapısal farklılıklarının yanı sıra yanaklarındaki markalamaya dikkat dilmesi gerektiğini kaydeden Kurt, şunları kaydetti:

"İlgili tebliğe göre, (M+S) işareti ile birlikte severe snowflake işareti, aadece (M+S) işareti, sadece severe_snowflake işareti olan lastikler, sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen 'çivili lastikler' kış lastiği olarak kabul edilmektedir. Araç sahiplerinin öncelikle bu işaretlere dikkat etmesi gerekir. Kış lastiklerini veya diğer lastikleri saklama sırasında güneş ışınlarıyla yüksek mor ötesi ışın içeren güçlü yapay ışınların ürün üzerine gelmesi önlenmelidir. Depo zemini; betondan düzgün yapılmış olup, temiz olarak muhafaza edilmelidir. Depo ortamı mümkün olduğunca serin, kuru ve havalandırılmış olmalıdır. Ürünlerin tesisat boruları ve radyatörlerle doğrudan teması önlenmelidir. Tavan/çatı, pencereler, giriş ve benzeri yerlerden su sızıntısı olmamalıdır. Ürünleri kirletecek ve/veya zarar verecek maddeler ve yağlar depoda bulunmamalıdır."

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