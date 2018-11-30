"Kış lastiği yol tutuşunu artırır, fren mesafesini kısaltır"

İSTANBUL (AA) - Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış lastiğinin 7 derecenin altında hava koşullarına, ıslak, karlı ve buzlu yollara göre özel olarak üretildiğini belirterek, "Özel karışımı ve sırt deseni sayesinde kış koşullarında daha fazla yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlar." ifadesini kullandı.

Kurt, yaptığı azılı açıklamada, güvenli sürüşün başında doğru zamanda doğru lastik kullanımının geldiğini kaydederek, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulamasının yarın başladığını bildirdi.

Hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı bugünlerde kış lastiklerinin kullanımının daha fazla yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlamasından dolayı son derece önemli olduğunu belirten Kurt, sürücülere, kış lastiğine duyarlı olma ve gerekli hazırlıkları yapma çağrısında bulundu.

Kurt, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların yarından itibaren 1 Nisan'a kadar kış lastiği kullanmasının zorunlu olduğunu, güvenli seyahat için kış lastiği kullanılması gerektiğini aktardı.