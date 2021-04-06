Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı?

T.C. kimlik numaralarının sonu en küçükten en büyüğe doğru yatırılan kısa çalışma ödeneklerinin mart ayının sonu itibarıyla son bulacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde verilen kısa çalışma ödeneklerinin mart ayı sonu itibarıyla son kez yatırılacağını açıklamıştı. Ancak nakdi ücret desteğinin 2 ay daha devam edeceği bilgisi paylaşılmıştı.

Tüm dünyada toplum sağlığı ve günlük hayatı olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yıkıcı etkilerini en aza indirgemek adına mart 2020 tarihinde açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" Paketiyle birçok destek ve teşvik hayata geçildi. Bu doğrultuda kısa çalışma uygulamasından faydalanma koşulları da kolaylaştırıldı.

Bu dönemde, kısa çalışma ödeneği işçi ve işverenin kurtarıcısı olurken, ödenekten faydalanma imkanı da dönem dönem uzatılarak bugüne kadar geldi.

Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3,7 milyon çalışana 2020 yılında 27 milyar lira, bu yılın ilk iki ayında ise 5 milyar lira olmak üzere toplam 32 milyar lira ödeme yapıldı.Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında etkin kullanılan kısa çalışma ödeneği, her ay başında ödenek almaya hak kazananların hesabına yatıyor.IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılıyor. Mart ayı kısa çalışma ödeneğinin 5 Nisan tarihinde ödenmeye başlayacak.



