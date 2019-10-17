Kısa vadeli dış borç ağustosta 120,7 milyar dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Kısa vadeli dış borç stoku, ağustosta geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 5,4 artarak 120,7 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ağustosta 2018 sonuna kıyasla kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5,4 artarak 120,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,1 artarak 57,2 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11 yükselerek 57,1 milyar dolara ulaştı.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, ağustosta 2018 sonuna göre yüzde 14,7 azalarak 9,5 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 8,7 artışla 20,6 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 5 yükselişle 13,7 milyar dolara çıktı. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları ise yüzde 4,4 azalışla 13,4 milyar dolara düştü.