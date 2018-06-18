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Kısa vadeli dış borç gelişmeleri

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 10:28 | Son Güncelleme

Kısa vadeli dış borç stoku, nisan sonu itibarıyla 125,5 milyar dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Kısa vadeli dış borç stoku, nisan sonu itibarıyla 125,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, nisan sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2017 sonuna kıyasla yüzde 6,5 artarak 125,5 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5,7 artışla 70,7 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 7,6 yükselişle 54,8 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, nisanda 2017 yıl sonuna göre yüzde 1,4 azalarak 17 milyar dolara geriledi. Söz konusu dönemde banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,8 artışla 20,5 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 8,6 yükselişle 18,4 milyar dolara çıktı.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları, nisanda geçen yılın sonuna göre yüzde 12,4 artarak 14,7 milyar dolara ulaştı.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, nisanda 2017 sonuna göre yüzde 5,4'lük artışla 42,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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- Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 100,7 milyar dolar

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu nisanda geçen yılın sonuna göre yüzde 12,1 artarak 27,8 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 5,2 yükselerek 100,7 milyar dolara ulaştı.

Aynı dönemde alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yüzde 7,9 artarak 55,9 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara borçlar yüzde 5,1 yükselerek 68,1 milyar dolara çıktı.

Geçen yılın sonunda 111 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, yüzde 188,3 artışla nisan sonunda 320 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Nisan sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 49,9'unun dolar, yüzde 31,7'sinin avro, yüzde 15,6'sının TL ve yüzde 2,8'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Bu dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 183,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 21,2 milyar dolarlık kısmı Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün payı yüzde 17,4, Merkez Bankası'nın payı yüzde 0,3 ve özel sektörün payı ise yüzde 82,3 oldu.

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döviz Kısa vadeli dış borç gelişmeleri TCMB

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