Kısa vadeli dış borç gelişmeleri

İSTANBUL (AA) - Kısa vadeli dış borç stoku, nisan sonu itibarıyla 125,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, nisan sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2017 sonuna kıyasla yüzde 6,5 artarak 125,5 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5,7 artışla 70,7 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 7,6 yükselişle 54,8 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, nisanda 2017 yıl sonuna göre yüzde 1,4 azalarak 17 milyar dolara geriledi. Söz konusu dönemde banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,8 artışla 20,5 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 8,6 yükselişle 18,4 milyar dolara çıktı.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları, nisanda geçen yılın sonuna göre yüzde 12,4 artarak 14,7 milyar dolara ulaştı.