Kısa vadeli dış borç gelişmeleri

İSTANBUL (AA) - Kısa vadeli dış borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 123,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mayıs dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku mayısta 2017 sonuna kıyasla yüzde 4,8 artarak 123,3 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2 artışla 68,1 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 8,5 yükselişle 55,1 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, mayısta 2017 sonuna göre yüzde 3 azalarak 16,6 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,4 artarak 19,9 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 5,8 yükselerek 17,9 milyar dolara çıktı.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları, mayısta geçen yılın sonuna göre yüzde 4,3 artarak 13,7 milyar dolara ulaştı. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları da yüzde 7'lik artışla 43,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.