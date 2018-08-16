Kısa vadeli dış borç gelişmeleri

İSTANBUL (AA) - Kısa vadeli dış borç stoku, haziran sonu itibarıyla 119,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, haziranda 2017 sonuna kıyasla yüzde 1,5 artarak 119,8 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,6 azalışla 66,8 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 4,2 yükselişle 52,9 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, haziranda 2017 sonuna göre yüzde 2,7 azalarak 17,1 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2,7 azalarak 19,0 milyar dolara inerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 2 yükselerek 17,3 milyar dolara çıktı.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları, haziranda geçen yılın sonuna göre yüzde 2,1 artarak 13,4 milyar dolara ulaştı. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları da yüzde 4,6'lık artışla 42,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.