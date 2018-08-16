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Kısa vadeli dış borç gelişmeleri

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 10:25 | Son Güncelleme

Kısa vadeli dış borç stoku, haziran sonu itibarıyla 119,8 milyar dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Kısa vadeli dış borç stoku, haziran sonu itibarıyla 119,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, haziranda 2017 sonuna kıyasla yüzde 1,5 artarak 119,8 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,6 azalışla 66,8 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 4,2 yükselişle 52,9 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, haziranda 2017 sonuna göre yüzde 2,7 azalarak 17,1 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2,7 azalarak 19,0 milyar dolara inerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 2 yükselerek 17,3 milyar dolara çıktı.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları, haziranda geçen yılın sonuna göre yüzde 2,1 artarak 13,4 milyar dolara ulaştı. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları da yüzde 4,6'lık artışla 42,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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- Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 95,6 milyar dolar

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu haziranda geçen yılın sonuna göre yüzde 9 artarak 24,1 milyar dolara ulaştı. Özel sektörün kısa vadeli dış borcu ise yüzde 0,2 azalarak 95,6 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yüzde 0,3 artarak 52,1 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara borçlar yüzde 2,5 yükselerek 66,4 milyar dolara çıktı.

Geçen yılın sonunda 111 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, yüzde 33,3 artarak haziranda 148 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Haziran sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 51,2'sinin dolar, yüzde 31,4'ünün avro, yüzde 14,6'sının TL ve yüzde 2,8'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Bu dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 179,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19,4 milyar dolarlık kısmı Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18, Merkez Bankası'nın yüzde 0,3 ve özel sektörün yüzde 81,7 paya sahip olduğu görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
dış borç Kısa vadeli dış borç TCMB

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