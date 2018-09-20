Kısa vadeli dış borç gelişmeleri

İSTANBUL (AA) - Kısa vadeli dış borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 120,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, temmuzda 2017 sonuna kıyasla yüzde 2,1 artarak 120,6 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,8 azalışla 66,7 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 5,9 yükselişle 53,8 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler 2017 sonuna göre yüzde 5,4 azalarak 16,6 milyar dolar oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,9 azalarak 19,4 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 7,1 artışla 18,2 milyar dolara yükseldi.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna göre yüzde 4,5 azalarak 12,5 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 sonuna göre yüzde 5,9 artarak 43,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.