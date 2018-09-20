Kısa vadeli dış borç gelişmeleri

İSTANBUL (AA) - Kısa vadeli dış borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 120,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.
Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, temmuzda 2017 sonuna kıyasla yüzde 2,1 artarak 120,6 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,8 azalışla 66,7 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 5,9 yükselişle 53,8 milyar dolar oldu.
Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler 2017 sonuna göre yüzde 5,4 azalarak 16,6 milyar dolar oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,9 azalarak 19,4 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 7,1 artışla 18,2 milyar dolara yükseldi.
Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna göre yüzde 4,5 azalarak 12,5 milyar dolar oldu.
Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 sonuna göre yüzde 5,9 artarak 43,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
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- Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 95,9 milyar dolar
Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 sonuna göre yüzde 11 artarak 24,6 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da 95,9 milyar dolar oldu.
Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 1,6 azalarak 51,2 milyar dolara gerilerken, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 3,4 artarak 67 milyara çıktı.
Geçen yılın sonunda 111 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 34,2 artışla temmuz sonu itibarıyla 149 milyon dolara ulaştı.
Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Temmuz sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 51,4'ü dolar, yüzde 32,1’i avro, yüzde 13,7’si TL ve yüzde 2,8’i diğer döviz cinslerinden oluştu.
Bu dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 181,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Söz konusu stokun 19,6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.
Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,4, Merkez Bankası’nın yüzde 0,3, özel sektörün ise yüzde 81,3 paya sahip olduğu gözlendi.
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