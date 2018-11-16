Kısa vadeli dış borç gelişmeleri

İSTANBUL (AA) - Kısa vadeli dış borç stoku, eylül sonu itibarıyla 116,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, eylülde 2017 sonuna kıyasla yüzde 1,5 azalarak 116,8 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9,9 azalışla 60,6 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 0,1 düşüşle 50,7 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, eylülde 2017 yıl sonuna göre yüzde 21 azalarak 13,9 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,1 düşüşle 19 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 0,8 azalışla 16,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 16,8 azalarak 10,9 milyar dolara düştü. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 sonuna göre yüzde 0,8 azalarak 40,3 milyar dolar oldu.