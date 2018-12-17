Kısa vadeli dış borç gelişmeleri

İSTANBUL (AA) - Kısa vadeli dış borç stoku, ekim sonu itibarıyla 116,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, ekimde 2017 sonuna kıyasla yüzde 1,7 azalarak 116,6 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11,9 azalışla 59,2 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 1,9 düşüşle 51,7 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 27,6 azalarak 12,7 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5,6 azalarak 18,5 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 10,5 düşüşle 15,2 milyar dolar oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 1,9 azalarak 12,9 milyar dolara düştü.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 1,5 azalarak 40 milyar dolar oldu.