Kısa vadeli dış borç, nisanda 120,6 milyar dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Kısa vadeli dış borç stoku, nisanda geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 3,4 artarak 120,6 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, nisanda geçen yılın sonuna göre yüzde 3,4 artarak 120,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,6 artarak 57,5 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da 7,7 artarak 57,7 milyar dolara yükseldi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 sonuna göre yüzde 12,6 azalarak 9,6 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2,3 artarak 19,5 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 13,9 artışla 14,8 milyar dolar oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları, geçen yılın sonuna göre yüzde 3,5 azalışla 13,5 milyar dolara indi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 sonuna göre yüzde 4,5 artarak 41,7 milyar dolara yükseldi.