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Kısa vadeli dış borç ocakta 118 milyar dolar oldu

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 10:38 | Son Güncelleme

Kısa vadeli dış borç stoku, ocakta geçen yıl sonuna göre yüzde 1,5 artışla 118 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Kısa vadeli dış borç stoku, ocakta geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 1,5 artış göstererek 118 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre kısa vadeli dış borç stoku, ocakta geçen yıl sonuna göre yüzde 1,5 artışla 118 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,4 artarak 57,7 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,7 artarak 54,4 milyar dolara yükseldi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre yüzde 13,4 azalarak 9,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,8 artarak 19 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 3,5 artışla 13,5 milyar dolar oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 11,8 artarak 15,7 milyar dolara ulaştı. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 0,6 oranında artarak 40,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

- Kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 48,9'u dolar cinsinden

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yıl sonuna göre yüzde 8,7 artarak 24,4 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0,3 azalarak 87,6 milyar dolara oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 0,8 artarak 43,2 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 1,6 artarak 74 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2018 yıl sonunda 99 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 41,4 azalışla ocak sonu itibarıyla 58 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 744 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 48,9'u ABD doları, yüzde 29,6'sı avro, yüzde 16,1'i TL ve yüzde 5,4'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 177,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 21,9 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19, Merkez Bankasının yüzde 3,3, özel sektörün ise yüzde 77,7 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Kısa vadeli dış borç TCMB

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