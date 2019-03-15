Kısa vadeli dış borç ocakta 118 milyar dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Kısa vadeli dış borç stoku, ocakta geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 1,5 artış göstererek 118 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre kısa vadeli dış borç stoku, ocakta geçen yıl sonuna göre yüzde 1,5 artışla 118 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,4 artarak 57,7 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,7 artarak 54,4 milyar dolara yükseldi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre yüzde 13,4 azalarak 9,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,8 artarak 19 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 3,5 artışla 13,5 milyar dolar oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 11,8 artarak 15,7 milyar dolara ulaştı. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 0,6 oranında artarak 40,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.