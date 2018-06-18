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Kısa vadeli dış borç stoku Nisan’da yüzde 6.5 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 10:36 | Son Güncelleme

  Kısa vadeli dış borç stoku Nisan’da, bir önceki yılın sonuna göre yüzde 6.5 artışla 125.5 milyar dolara çıktı.

İstanbul, 18 Haziran (DHA) - Kısa vadeli dış borç stoku Nisan’da, bir önceki yılın sonuna göre yüzde 6.5 artışla 125.5 milyar dolara çıktı.
Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5.7 artarak 70.7 milyar dolar çıkarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7.6 artarak 54.8 milyar dolara yükseldi.
Aynı dönemde, bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, yüzde 1.4 azalarak 17 milyar dolara geriledi.
Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4.8 artarak 20.5 milyar dolara, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 8.6 artışla 18.4 milyar dolara çıktı.
Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 12.4 artarak 14.7 milyar dolara yükseldi.
Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 5.4 artışla 42.8 milyar dolara çıktı.
Bu dönemde, borçlu bazında incelendiğinde;
- büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 12.1 artarak 27.8 milyar dolara
- özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 5.2 artarak 100.7 milyar dolara çıktı.
Özel alacaklılar başlığı altındaki;
- parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yüzde 7.9 artarak 55.9 milyar dolara,
- parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 5.1 artarak 68.1 milyar dolara yükseldi.
Aynı dönemde, 2017 yıl sonunda 111 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları da yüzde 188.3 artışla 320 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu;
- yüzde 49.9’u dolar,
- yüzde 31.7’si euro,
- yüzde 15.6’sı lira,
- yüzde 2.8’i diğer döviz cinslerinden oluştu.
Nisan sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 183.3 milyar dolara çıktı.
Söz konusu stokun 21.2 milyar dolarlık bölümü Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

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