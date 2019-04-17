Kısa vadeli dış borç şubatta 118 milyar dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Kısa vadeli dış borç stoku, şubatta geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 1,6 artış göstererek 118,2 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre kısa vadeli dış borç stoku, şubatta geçen yıl sonuna göre yüzde 1,6 artışla 118,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,9 artarak 57,4 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,6 artarak 54,9 milyar dolara yükseldi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre yüzde 13,1 azalarak 9,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,5 artarak 19,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1,4 artışla 13,2 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 10,6 artarak 15,5 milyar dolara çıktı.