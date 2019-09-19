Kısa vadeli dış borç, temmuzda 126 milyar dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Kısa vadeli dış borç stoku, temmuzda geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 7,9 artarak 126 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, temmuz sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl sonuna kıyasla yüzde 7,9 artışla 126 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,6 artışla 59,2 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12,2 artarak 60,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre yüzde 3,3 azalarak 10,7 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 7,6 artarak 20,4 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 6,7 artışla 13,9 milyar dolar oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 1 artışla 14,2 milyar dolara yükseldi.