FİNANS

Kısa vadeli dış borçlar 10 ayda yüzde 1.7 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 10:17 | Son Güncelleme

Kısa vadeli dış borç stoku, Ekim sonu itibarıyla 2017 yıl sonuna göre yüzde 1.7 azalışla 116.6 milyar dolara geriledi.

İstanbul, 17 Aralık (DHA) - Kısa vadeli dış borç stoku, Ekim sonu itibarıyla 2017 yıl sonuna göre yüzde 1.7 azalışla 116.6 milyar dolara geriledi.
Merkez Bankası verilerine göre, Ekim sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 173.8 milyar dolar düzeyindeydi.
Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11.9 azalarak 59.2 milyar dolara inerken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1.9 artarak 51.7 milyar dolara çıktı.
Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 27.6 azalarak 12.7 milyar dolara geriledi.
Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5.6 azalarak 18.5 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 10.5 azalışla 15.2 milyar dolara düştü.
Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 1.9 azalarak 12.9 milyar dolara geriledi.
Merkez Bankası verilerine göre, ithalat borçları da, 2017 yıl sonuna göre yüzde 1.5 azalarak 40 milyar dolara düştü.
Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 yıl sonuna göre yüzde 3.7 artarak 22.9 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 8.2 azalarak 88 milyar dolara geriledi.
Ekim sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 49.5’i dolar, yüzde 29.8’i euro, yüzde 18.4’ü lira ve yüzde 2.3’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

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