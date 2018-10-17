FİNANS

Kısa vadeli dış borçlar Ağustos’ta yüzde 3.6 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 10:12 | Son Güncelleme

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, Ağustos sonunda, 2017 yıl sonuna göre yüzde 3.6 azalışla 114.3 milyar dolara geriledi.

İstanbul, 17 Ekim (DHA) - Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, Ağustos sonunda, 2017 yıl sonuna göre yüzde 3.6 azalışla 114.3 milyar dolara geriledi.
Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7.4 azalarak 62.3 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0.4 azalarak 50.6 milyar dolara düştü.
Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 14.7 azalarak 15 milyar dolara geriledi.
Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları yüzde 3.1 azalarak 19 milyar dolara inerken, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 6.4 artışla 18 milyar dolara yükseldi.
Yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 21.9 azalarak 10.3 milyar dolara düştü.
Bu dönemde ithalat borçları, yüzde 0.6 artışla 40.9 milyar dolara yükseldi.
Kısa vadeli tahvil ihraçları 2017 yıl sonundaki 111 milyon dolardan, yüzde 31.5 artışla 146 milyon dolar oldu.
Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 52.6’sı dolar, yüzde 33.2’si euro, yüzde 11.5’i lira ve yüzde 2.7’si diğer döviz cinslerinden oluştu.
Ağustos sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 175.2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Söz konusu stokun 18.2 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor.
Toplam borçların, yüzde 18.1'i kamu sektörünün, yüzde 0.9'u Merkez Bankası’nın ve yüzde 81’inin de özel sektörün olduğu belirlendi.

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