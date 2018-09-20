Kısa vadeli dış borçlar Temmuz'da 120 milyar doları aştı

İstanbul, 20 Temmuz (DHA) - Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, Temmuz sonunda, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2.1 artışla 120.6 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0.8 azalarak 66.7 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5.9 artarak 53.8 milyar dolara yükseldi.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 5.4 azalarak 16.6 milyar dolara geriledi.

Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları yüzde 0.9 azalarak 19.4 milyar dolara inerken, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 7.1 artışla 18.2 milyar dolara yükseldi.

Yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 4.5 azalarak 12.5 milyar dolara düştü.

Bu dönemde ithalat borçları, yüzde 5.9 artışla 43.1 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli tahvil ihraçları 2017 yıl sonundaki 111 milyon dolardan, yüzde 34.2 artışla 149 milyon dolara çıktı.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51.4’ü dolar, yüzde 32.1’i euro, yüzde 13.7’si lira ve yüzde 2.8’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Temmuz sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 181.3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 19.6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor.

Toplam borçların, yüzde 18.4'ü kamu sektörünün, yüzde 0.3'ü Merkez Bankası’nın ve yüzde 81.3'ü özel sektörün olduğu belirlendi.

