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Kısa vadeli dış borçlar yüzde 1.6 artışla 118.2 milyar dolara yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 10:14 | Son Güncelleme

Kısa vadeli dış borç stoku, Şubat sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre yüzde 1.6 artışla 118.2 milyar dolara yükseldi.

İstanbul, 17 Nisan (DHA) - Kısa vadeli dış borç stoku, Şubat sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre yüzde 1.6 artışla 118.2 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku da 177.1 milyar dolar oldu.
Merkez Bankası verilerine göre bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0.9 artarak 57.4 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2.6 artarak 54.9 milyar dolar düzeyine yükseldi.
Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre yüzde 13.1 azalarak 9.6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1.5 artarak 19.1 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1.4 artışla 13.2 milyar dolar oldu.
Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin lira cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 10.6 artarak 15.5 milyar dolara yükseldi. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 0.8 artarak 40.2 milyar dolara çıktı.
Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 9.8 artarak 24.7 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0.4 azalarak 87.6 milyar dolara geriledi.
Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 1.4 azalarak 47.7 milyar dolara, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 3.4 artarak 69.6 milyar dolara yükseldi. 2018 yıl sonunda 99 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 22.2 azalışla 2019 Şubat sonu itibarıyla 77 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 810 milyon dolar oldu.
Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 49.2’si dolar, yüzde 29.8’i euro, yüzde 15.7’si lira ve yüzde 5.3’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.
Şubat sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 177.1 milyar dolar olurken, stokun 21.1 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19.5, Merkez Bankası’nın yüzde 3.4, özel sektörün ise yüzde 77.1 paya sahip olduğu görüldü.

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