Kişi başı tasarruflar 15 bin liraya dayandı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Türkiye'de tasarruf mevduatları, ilk çeyrekte 2018'in aynı dönemine göre yüzde 25,7 artarak 1 trilyon 219,9 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 14 bin 876 lira oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları, 2019'un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,7 arttı ve 1 trilyon 219 milyar 906 milyon 655 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl için nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 14 bin 876 lira olarak hesaplandı. Bu rakam 2018'in ilk çeyreğinde 11 bin 833 lira düzeyinde bulunuyordu.

Böylece geçen bir yıllık süreçte Türkiye'de vatandaşlar tasarrufunu ortalama 3 bin 43 lira artırırken, bu da yatırımlar ve cari açık üzerinde önemli etkisi bulunan tasarrufa ilişkin alınan tedbirlerin etkili olduğunu ortaya koydu.

- Kişi başı tasarruf 26 ilde 10 bin lirayı aştı