KAYSERİ (AA) - TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Tarımda çalışan kişi başı üretimimiz yıllık 10 bin 500 dolar civarında. Fransa, İspanya ve İtalya'da ise 50 bin dolar civarında. Yani bizdeki üreticiden 5 kat daha fazla üretim yapıyorlar." dedi.

KTB tarafından bir restoranda düzenlenen ödül töreninde konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, tarımın önemine değinerek tarımda dışa bağımlılığa dikkati çekti.

Tarımda çalışan kişi başı üretim konusunda istatistikler veren Büyüksimitci, "Tarımda çalışan kişi başı üretimimiz yıllık 10 bin 500 dolar civarında. Fransa, İspanya ve İtalya'da ise 50 bin dolar civarında. Yani bizdeki üreticiden 5 kat daha fazla üretim yapıyorlar." diye konuştu.

Büyüksimitci, tarımda yeni tedbirlerin alınması ve tarım sektörünün küresel rekabete hazır hale getirilmesinin önemini vurguladı.

Türkiye'deki tarımsal sıkıntıların kaynağının dönemsel ya da geçici olmadığını belirten Büyüksimitci, tarımda yapısal bir sorunun olduğunu ifade etti.