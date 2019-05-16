FİNANS

"Kişi başı üretimimiz yıllık 10 bin 500 dolar"

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2019 22:42 | Son Güncelleme

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) tarafından 2019 yılında tutar bazında en çok işlem yaptıran üyelerine plaket verdi - TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci: - "Tarımda çalışan kişi başı üretimimiz yıllık 10 bin 500 dolar civarında. Fransa, İspanya ve İtalya'da ise 50 bin dolar civarında. Yani bizdeki üreticiden 5 kat daha fazla üretim yapıyorlar"

KAYSERİ (AA) - TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Tarımda çalışan kişi başı üretimimiz yıllık 10 bin 500 dolar civarında. Fransa, İspanya ve İtalya'da ise 50 bin dolar civarında. Yani bizdeki üreticiden 5 kat daha fazla üretim yapıyorlar." dedi.

KTB tarafından bir restoranda düzenlenen ödül töreninde konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, tarımın önemine değinerek tarımda dışa bağımlılığa dikkati çekti.

Tarımda çalışan kişi başı üretim konusunda istatistikler veren Büyüksimitci, "Tarımda çalışan kişi başı üretimimiz yıllık 10 bin 500 dolar civarında. Fransa, İspanya ve İtalya'da ise 50 bin dolar civarında. Yani bizdeki üreticiden 5 kat daha fazla üretim yapıyorlar." diye konuştu.

Büyüksimitci, tarımda yeni tedbirlerin alınması ve tarım sektörünün küresel rekabete hazır hale getirilmesinin önemini vurguladı.

Türkiye'deki tarımsal sıkıntıların kaynağının dönemsel ya da geçici olmadığını belirten Büyüksimitci, tarımda yapısal bir sorunun olduğunu ifade etti.

- Kabak çekirdeğinin yüzde 60'ı Kayseri'den

KTB Başkanı Recep Bağlamış ise enflasyonla topyekun mücadele ve tutar bazında en çok tescil yaptırdıklarından dolayı, üyelerini ödüllendirmek istediklerini söyledi.

Kayseri'yi ulusal ve uluslararası mecralarda temsil edebilmek adına sürekli mücadele ettiklerini belirten Bağlamış, şunları kaydetti:

"Türkiye’de üretilen çerezlik kabak çekirdeğinin yüzde 60'ını, çerezlik ay çekirdeğinin yüzde 35'ini Kayseri'de üretiyoruz. Kabak çekirdeği için devlet desteklemeleri ve özellikle paketleme gibi konularda çalışmalar yapıyoruz. Yine ay çekirdeği konusunda ithal ay çekirdeği ile mücadele için üniversitemiz ve İl Tarım Orman Müdürlüğümüzle çalışıyoruz. İlimizde seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gerekiyor. Biz de bu amaca uygun olarak hizmet binamızda demo olarak kurduğumuz topraksız tarım projemiz ve üyelerimize yönelik bilgilendirme seminerleri ile seracılığı ilimizde tanıtıp yaygınlaştırmak için mücadele ediyoruz."

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da 2005 yılında kurulan lisanslı depoculuğun çok önemli bir noktaya geldiğini ve çiftçilerin bu uygulamadan memnun olduğunu ifade etti.

Programa Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören sonunda, tutar bazında en çok işlem yaptıran üyelere plaket verildi.

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çiftçi kayseri kayseri ticaret borsası tarım

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