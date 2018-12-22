"Kişi başı yıllık 7,6 kilogram balık tüketiyoruz"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Türkiye'de kişi başı balık tüketimi 7,6 kilograma ulaşırken, en çok balık kişi başı yıllık 25 kilogramla Karadeniz Bölgesi'nde tüketiliyor.

Kocaman Balıkçılık'ın "Türkiye'nin Balık Tüketim Haritası" başlıklı araştırmasına göre, ülkede kişi başına yıllık tüketilen balık miktarı 7,6 kilograma ulaştı.

Kişi başı yıllık en çok balık tüketimi 25 kilogramla Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleşirken, bu rakam Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 1 kilogramın altına kadar iniyor. İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde ise yıllık kişi başı tüketilen balık miktarı 16 kilogram.

Hem sezonunda bol miktarda avlanmadan, hem de fiyatının daha uygun olmasından dolayı Türkiye'de en çok "hamsi" balığı tüketilirken, onu sardalya ve istavrit takip ediyor. Avlanma sezonunda palamut da çok rağbet görüyor.

Ülkede balık çiftliklerinde en çok yetiştirilen çipura, levrek ve Karadeniz alası gibi kültür balıkları da güvenle tüketiliyor.

İşlenmiş/dondurulmuş balıkta ise bu yıl en çok Karadeniz alası, palamut, hamsi ve sardalya tercih edildi. Tüketilen toplam balığın yüzde 40'ı Karadeniz alası oldu, söz konusu balık tezgah ve pazarlarda "yerli somon" olarak bilinip çok tüketilse de market raflarında işlenmiş olarak yeni yeni yerini alıyor ve gelecek yıllarda daha da çok tüketilmesi bekleniyor.